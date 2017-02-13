Порошенко: Штайнмайер - большой друг Украины

С избранием на пост президента ФРГ поздравил Франка-Вальтера Штайнмайера глава Украины Петр Порошенко.
"Сердечно поздравляю Франка Вальтера Штайнмайера — большого друга Украины — с избранием президентом ФРГ!", — написал украинский лидер на своей странице в соцсети Twitter.
Порошенко также выразил надежду, что между Киевом и Берлином сохранится плодотворное сотрудничество "ради процветания объединенной Европы".
Президент России Владимир Путин поздравил Франка-Вальтера Штайнмайера с избранием на пост президента Германии.
Об этом говорится на сайте Кремля. Глава Российского государства выразил уверенность, что деятельность Франка-Вальтера Штайнмайера на столь ответственном посту будет способствовать развитию российско-германских отношений. Российский лидер пригласил нового президента ФРГ в Россию в любое удобное для него время.
Как сообщала "Правда.Ру", сегодня экс-министр иностранных дел, социал-демократ Франк-Вальтер Штайнмайер был избран новым президентом ФРГ. За его кандидатуру проголосовал 931 человек, а всего подали голоса 1239 парламентариев.
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