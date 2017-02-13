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Источник Правда.Ру

Чем обернется для Пхеньяна "ядерный привет" Дональду Трампу

Мир

Очередной запуск баллистической ракеты произвела КНДР в воскресенье в 07:55 (01:55 мск) с полигона вблизи города Кусон провинции Пхенан-Пукто. Выпущенная ракета не достигла экономической зоны Токио, и, пролетев от 350 до 500 км, упала в Японское море.

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Фото: AP

Власти Южной Кореи предполагают, что запуск был осуществлён с мобильного ракетного комплекса BM25 "Мусудан", который оснащён одноимёнными ракетами средней дальности. Стратегическое командование Вооружённых сил США (STRATCOM) также сообщило об испытании ракеты средней дальности, но не уточнило её тип.

Учитывая, что ракета может пролететь 2500-4000 км, то пуск в ночь на 12 февраля может считать неудачным. Однако официального подтверждения этой информации нет. Предыдущее испытание этой ракеты состоялось 16 октября 2016 года с полигона вблизи Кусона и также не увенчалось успехом.

Стоит отметить, что этот запуск был первым с момента прихода Дональда Трампа в Белый дом, и он странным образом совпал с переговорами, которые премьер-министр Японии Синдзо Абэ проводил с президентом США во Флориде.

МИД Южной Кореи уверен, что испытанием ракеты Пхеньян подаёт сигнал новому хозяину Овального кабинета. Как считают в Сеуле, северяне не только пытаются продемонстрировать свои возможности, но и выражают "протест против новой администрации США".

Во Флориде американский лидер заверил Абэ в военно-политической поддержке. "Я просто хочу, чтобы все понимали и точно знали, что Соединённые Штаты Америки поддерживают Японию, это великий союзник, на 100%", — отметил Трамп на пресс-брифинге.

Сам Абэ назвал запуск северокорейской ракеты "абсолютно неприемлемым" и расценил его как нарушение резолюций Совета Безопасности ООН, которые запрещают КНДР проводить такие испытания. По его словам, позиции Токио и Вашингтона по противодействию Пхеньяну полностью совпадают.

Как известно, одним из пунктов предвыборная программа Трампа было устранение северокорейской угрозы. В то же время, северокорейский лидер Ким Чен Ын неоднократно обещал нанести превентивный удар по территории США в случае "агрессии" против его страны. Пхеньян оправдывает свои действия правом на защиту суверенитета и территориальной целостности.

Политический советник Дональда Трампа Стивен Миллер в интервью телеканалу Fox News заявил о том, что США намерены укрепить свои союзнические отношения со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в целях противодействия и сдерживания агрессии КНДР. По его словам, в последние годы со стороны КНДР наблюдается все более возрастающая агрессия, и сдерживание ее — часть американской стратегии в этом регионе.

Со своей стороны, Евросоюз назвал игнорирование Северной Кореей ее международных обязанностей провокационным, призвав Пхеньян возобновить диалог с международным сообществом. Соответствующее заявление было распространено Европейской службой внешних действий в связи запуском КНДР баллистической ракеты.

С сообщении внешнеполитической службы ЕС отмечается, что запуск баллистической ракеты — это очередное нарушение КНДР резолюций Совета безопасности ООН, включая резолюцию 2321, принятую в ноябре 2016 года.

В сообщении также отмечается, что верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини в ближайшие дни обсудит с главами МИД международных партнеров ответные меры.

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