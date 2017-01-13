Минюст США выпустил разгромный доклад о полиции Чикаго

Спустя год после начала расследования, министерство юстиции США признало, что в одном из крупнейших американских городов - Чикаго - долгие годы допускались серьезнейшие нарушения прав человека в результате системных недостатков в организации работы местного полицейского департамента.

Фото: AP

Такой вывод содержится в новом докладе американского правоохранительного ведомства, выполняющего и функции генеральной прокуратуры страны, пишет агентство Associated Press (AP).

Чикаго считается родным городом действующего президента США Барака Обамы. Даже сам первый афроамериканский американский лидер признает, что криминальная обстановка в городе и отношения темнокожего населения с полицией оставляют желать много лучшего. Комментируя новый доклад, агентство Associated Press (AP) указывает, что полицейский департамент Чикаго давно славится жестокостью, особенно по отношению к меньшинствам.

Выявлены "достаточные основания полагать, что чикагский департамент полиции практикует систематическое применение силы, включая смертоносную силу, в нарушение четвертой поправки к Конституции" США, указывается в официальном сообщении Минюста. Упомянутая конституционная норма декларирует права человека на личную безопасность и неприкосновенность; для краткости ее порой сводят к формуле "дом человека - его крепость".

Недостатки и проблемы, выявленные в Чикаго, по мнению минюста, обусловлены "системными недостатками в подготовке и спросе", то есть в обучении сотрудников полиции и спросе с них за ненадлежащее исполнение обязанностей. В частности, согласно докладу, в Чикаго не обучают полицейских "методам деэскалации конфликтов", а также "не проводят реальные расследования случаев применения силы".

Расследование в отношении полицейского департамента Чикаго было начато в 2015 году после нашумевшего инцидента с убийством полицией чернокожего подростка Лакуана Макдональда. Согласно записи видеорегистратора в патрульной машине, белый полицейский расстрелял его в спину, выпустив 16 пуль, хотя Макдональд не нападал на него, а пытался убежать. В руках у подростка был сложенный перочинный нож. Инцидент, происшедший в 2014 году, вызвал в городе протесты.

В последние годы отношения между афроамериканцами и полицией обострились настолько, что дело доходило до перестрелок, причем в разных городах и штатах страны.

Наиболее печально известным примером был Джон Бэрдж, возглавлявший один из следственных отделов на южной стороне Чикаго, пишет агентство. Начиная с 1970-х годов, Бэрдж и его люди десятилетиями избивали, душили и пытали электрошоком чернокожих, выбивая из них признания в преступлениях, которых те не совершали, отмечает AP.

Среди "любимых" методов, применяемых полицейскими из Чикаго, который часто использовал и Джон Бердж, ранее служивший во Вьетнаме, была "русская рулетка" с пистолетами и удары электрошокерами в нос, пальцы и половые органы. Вышеупомянутый давно оставил работу в полиции, однако о его методах в Чикаго знают все средства массовой информации, так как в свое время он стал "героем" за устранение и выуживание сведений от "опасных" заключенных.

Видимо, разоблачение поощрения ЦРУ жестоких методов отношения к заключенным, о чем писала Правда. Ру, ничему Америку не научило, поэтому недавние факты о применении пыток в одной из тюрем штата Чикаго "задвинули" репутацию США еще дальше.

Напомним, Правда.Ру, рассказывала об ошеломляющем репортаже, опубликованном в 2015 году изданием The Guardian, в котором рассказывалось о том, как чикагские полицейские практикуют содержание американских граждан в так называемых "секретных тюрьмах".

Откровения сотрудников Департамента полиции Чикаго раскрывают, мягко говоря, совершенно ошеломляющие методы, которые применяют во время допросов. Эти методы противоречат Конституции США и показывают степень угрозы со стороны полиции в отношении американской свободы и независимости.

Секретные тюрьмы скрыты в складской зоне в чикагском районе Вест-сайд, на площади Хоман, они давно используются в негласной работе полиции. Содержащимся здесь людям отказывают в самых элементарных конституционных правах, не допуская к ним даже адвокатов.

Задержанных, попавших сюда, практически невозможно вызволить, поскольку нет никакой информации об их местонахождении. По словам одного из чикагских адвокатов, это уже давно не секрет: если вы не можете найти своего клиента, то наверняка он находится именно в этом месте.

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