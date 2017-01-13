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Источник Правда.Ру

Британия и Франция прикрыли Россию от последнего удара Обамы?

Мир

Отложить рассмотрение в Совете Безопасности ООН вопроса о введении санкций против Сирии до прихода к власти в США Дональда Трампа решили Париж и Лондон, несмотря на призывы из Вашингтона.

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А ведь еще в декабре, буквально за несколько недель до инаугурации избранного президента, главные советники по национальной безопасности президента Барака Обамы готовились к финальной схватке с Россией на мировой арене, пишет Foreign Policy.

Постпред США при ООН Саманта Пауэр убеждала ключевых европейских союзников Вашингтона - Лондон и Париж - поспособствовать принятию давно откладываемой резолюции, которая бы подвергла санкциям сирийское правительство за "использование химического оружия" в конфликте.

Администрация Обамы настаивала на том, чтобы Совбез ООН как можно быстрее провел голосование, чтобы "привлечь к ответственности" президента Сирии Башара Асада и его сторонников, пишет автор статьи. 

Такой шаг должен был бросить вызов России, которая заранее назвала текст резолюции неприемлемым и, безусловно, наложила бы на нее вето. Однако США получили отпор именно от тех стран, от которых больше всего ждали поддержки. Британия и Франция, всегда активно выступавшие за санкции, проявили внезапную нерешительность и стали оттягивать постановку резолюции на голосование. "Сначала они пошли на попятный перед Рождеством, затем перед Новым годом и еще раз в начале января", - подчеркивает издание.

По всей видимости, Великобритания и Франция не собираются предпринимать какие-либо меры для привлечения к ответственности сирийского правительства, поскольку ждут вступления в должность Дональда Трампа. При этом избранный президент, выразивший желание сотрудничать с Россией по Сирии, вряд ли будет искать конфликта с Москвой по вопросу о сирийском химоружии в ООН. А значит, международные усилия по "наказанию для Асада", скорее всего, провалятся, заключает автор статьи.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, вчера минфин США ввел новые санкции в отношении ряда сирийских граждан, сообщает Reuters. Отмечается, что санкции коснулись представителей вооруженных сил Сирии, ВВС страны, гражданской обороны. Всего под санкции попали 18 высокопоставленных представителей вооруженных сил Сирии, связанных с сирийской программой вооружений массового уничтожения.

Минфин США основывает свое решение на докладах экспертов ООН за 2016 год. В обнародованном в августе докладе сообщалось о двух случаях использования химического оружия сирийскими военными - 21 апреля 2014 года в городе Талменес и 16 марта 2015 года в Сармине, также сообщалось об использовании горчичного газа (иприта) боевиками экстремистской группировки "Исламское государство" (запрещена в России), сообщает "Би-би-си".

В октябре эксперты ООН заявили еще об одном случае использования сирийской армией химического оружия во время боевых действий - в населенном пункте Каминас в провинции Идлиб 16 марта 2015 года.

Напомним, в декабре американское министерство финансов ввело санкции в отношении руководства российского Темпбанка и шести министров Сирии.

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Темы США Сирия Совбез ООН
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