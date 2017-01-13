Газета компартии Китая предрекла войну с США

Войну между США и Китаем допустил китайский националистический таблоид Global Times, входящий в холдинг официального печатного органа Компартии КНР «Женьминь жибао». Соответствующее предположение сделано в редакционной статье на сайте издания.

Поводом послужили высказывания потенциального госсекретаря США Рекса Тиллерсона во время процедуры утверждения его Сенатом: он заявил, что в случае назначения пошлет Китаю сигнал, что ему будет закрыт доступ на спорные острова в Южно-Китайском море (ЮКМ).

«Тиллерсону бы следовало подумать о стратегии использования ядерных сил, если он хочет заставить большую ядерную державу уйти с принадлежащих ей территорий», - говорится в материале. «Похоже, он просто решил набрать очков в глазах сенаторов и увеличить свои шансы на назначение», - резюмирует автор заметки.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, отношения между Пекином и Вашингтоном в прошлом году обострились. Виной всему - cпорные территории в Южно-Китайском море, на которые претендует Китай.

12 июля Международный суд в Гааге постановил, что Китай не имеет «исторического права» на острова в ЮКМ и фактически нарушает права Филиппин.

С точки зрения Пекина, cпорные территории в Южно-Китайском море - это принадлежащие Китаю естественные острова, которые он наращивает с исключительно мирными целями. Поэтому режим китайских территориальных вод и исключительной 200-мильной экономической зоны - это вопрос времени.

С точки зрения других претендентов на эти территории и их покровителей в США, китайцы осуществили строительство искусственных островов на месте затапливаемых рифов и отмелей, поэтому, согласно международному праву, у них там есть в распоряжении только 500-метровая зона безопасности.

И можно было бы еще стерпеть мирное использование островов, как бы говорят американцы, так нет же, китайцы строят на островах Суби и Мисчиф военные объекты и аэродром, способный принимать военные самолеты, а это уже угроза безопасности в регионе.

Как пишет Week, ранее доминирование армии С,ША поддерживалось благодаря мощному флоту, авиации и информационным сетям. Но теперь, при правильном подходе, миф о непобедимости американской армии может быть развенчан - теми, "кто подойдёт к этой задаче с умом и будет достаточно бесстрашен для этого".

"Своими противокорабельными баллистическими ракетами Китай мог бы потопить половину американского флота ещё до того, как он приблизился бы к тому же Тайваню. В авиации наблюдается та же картина. Каждая военная победа США после холодной войны была обеспечена абсолютным доминированием в небе, во многом благодаря технологии "стелс". Но противники США уже разработали новые технологии, включая разные типы радаров, которые отлично справляются с обнаружением так называемых "невидимок",- делятс.я экс.перты.

"По сути, сеть США может обрушиться в самый неподходящий момент во время столкновения с Китаем по поводу Тайваня или с Россией в районе Балтийского моря", - предупредили они.

Государственное издание КНР The Global Times, чьи публикации всего согласовываются с властями Китая, уже пригрозило США и новому президенту Трампу "местью" в случае поддержки Тайваня.

"Требование придерживаться принципа "одного Китая" - не каприз КНР. Каждый президент США должен уважать этот принцип, если он хочет поддерживать китайско-американские отношения на должном уровне и с уважением относится к порядку, сложившемуся в Азиатско-Тихоокеанском регионе",- звучит в редакционной статье.

"Если Трамп, вступив в должность, откажется от политики "одного Китая", наш народ потребует от правительства мести. Это не тема для переговоров",- пишут журналисты, связанный с руководством КНР.

Кстати, в 2016 году министр обороны КНР Чан Ваньцюань официально призвал более миллиарда китайцев готовиться к "народной войне на море для защиты суверенитета страны". Информагентство "Синьхуа" заявило, что он сообщил Китаю "о существующих угрозах на морских просторах".

"Армия, полиция и народ должны готовится к мобилизации на защиту суверенитета и территориальной целостности страны",- потребовал глава минобороны Китая, приказав "продвигать в массах занятия по гражданской обороне".

Более того, власти Китая опубликовали очередную «Белую книгу» - фактически, новую военную доктрину, в которой четко расписаны все изменения оборонной стратегии государства. Ее суть - "мы не нападем на вас, если вы не тронете нас".

При этом ключевая позиция, изложенная в «Белой книге» остается еизменной - третья мировая война будет. Не важно - когда, неизвестно, кто ее начнет, но она обязательно случиться, поэтому надо быть к ней готовыми. И, скорее всего, война будет именно с США - именно это утверждение звучит в китайской "Белой книге".