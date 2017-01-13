Признаться в том, что во время отпуска на Багамах воспользовался вертолетом принца Ага-Хана пришлось премьер-министру Канады Джастину Трюдо. Это серьезный проступок и является прямым нарушением этических норм правительства страны.
Как пишет газета Globe and Mail, в декабре прошлого года премьер с семьей отправился в отпуск на Багамские острова. Во время отпуска он навестил своего друга - лидера мусульман-исмаилитов, миллиардера Ага-Хана в его поместье на частном острове Белл.
"Туда и обратно на остров мы летели на частном вертолете Ага-Хана, который он нам предоставил", - сообщил Трюдо журналистам.
В своде правил под названием "Открытое и ответственное правительство" (Open and Accountable Government), где расписаны права и обязанности правительственных чиновников Канады, отмечается, что "путешествия министров и парламентских секретарей не могут осуществляться за счет другого лица... включая любые перемещения" без разрешения со стороны Комиссара по этике, пишет издание.
Однако, по словам министра, речь идет о личных связях, а перелеты были оплачены из личных средств, поэтому в данном случае его действия не являются нарушением.
Сообщается, что Комиссар по этике Мэри Доусон может начать расследование по этому делу, так как фонд Ага-Хана получает поддержку со стороны фонда международного развития Канады и, кроме того, является зарегистрированным лоббистом.
Напомним, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо со времени своего избрания на пост активно проводит политику гендерного равенства. Вероятно поэтому правительство страны решило изменить текст гимна страны на гендерно нейтральный. Проект изменений был рассмотрен и выдвинут на согласование. Предложил проект либеральный депутат Марюиль Беланже. Палата общин парламента Канады проголосовала за его инициативу.
К тому же предложенная корректировка текста вернет гимн к оригинальной версии, которая была изменена в 1913 году в связи с началом Первой мировой войны.В гимне будут заменены слова "True patriot love in all thy sons command" (настоящая любовь патриота - в сердцах всех твоих сыновей) на "...in all of us command" (...во всех наших сердцах).
Тот же Трюдо летом минувшего года заявлял о том, что "с нетерпением ждет" гей-парада 3 июля, в котором и сам собирается принять активное участие. "Я с нетерпением жду, чтобы оказаться там снова, на этот раз в качестве премьер-министра", - прокомментировал тогда примерный семьянин Трюдо свое участие в гей-параде на своей странице в Twitter.
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