Американская обувная компания выпустила ботинки со следами свастики

Отозвать из продажи одну из своих моделей ботинок была вынуждена компания Conal International Trading Inc после того, как на их подошве клиенты разглядели узоры в виде свастики.

Фото из соцсетей

Объяснив рисунок "ошибкой китайских производителей", представители компании принесли клиентам свои извинения, сообщает The Washington Post.

На узор обуви обратил внимание пользователь Reddit с ником FRSHFSHFCKR. По словам покупателя, он не заметил узор при покупке ботинок и обнаружил свастику только потом. Также он опубликовал фото, показав, что при каждом шаге подошва оставляет след в виде восьми свастик.

Пользователи обнаружили, что такая обувь продаётся на Amazon под названием Polar Fox. Они задались вопросом, не случайно ли такой рисунок изобразили на подошве: "Полярной лисой" называют наступление германо-финских войск на Мурманском участке Северного фронта во время Второй мировой войны.

Позже представители Conal International Trading Inc. объявили о прекращении продаж ботинок и извинились перед "каждым, кого оскорбил этот рисунок". В компании отметили, что никогда не ставили своей целью создать "разжигающий ненависть дизайн".

"Это ни в коем случае не было преднамеренным шагом. Это была очевидная ошибка наших производителей в Китае. Мы никогда не собирались делать обувь со свастикой. Мы немедленно отзываем всю подобную обувь и не будем никому её продавать", — говорится в открытом письме Conal International Trading Inc.

По информации The Washington Post, ботинки со свастикой уже недоступны для покупки на Amazon. По всем ссылкам, которые распространяют на Reddit, указано, что такого товара на сайте больше нет.

Кстати, как рассказывала Правда. Ру, в Twitter и Facebook приверженцы правых взглядов разработали специальный нацистский код, позволяющий в обход цензуры спокойно обсуждать расистские темы.

В качестве традиционных расистских оскорблений пользователи, придерживающиеся нацистских убеждений, особым образом используют целый ряд слов, в том числе Google и Skittles.

По данным СМИ, приветствия на первый взгляд кажутся безобидными, и из-за частого использования их сложно обнаружить с помощью автоматизированного мониторинга.

Слово Google в нацистском сообществе часто подразумевает людей с темным цветом кожи. Такое значение слово приобрело после того, как пользователи 4chan решили потроллить компанию Google.