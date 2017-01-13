Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Эрдоган: Кипр — наш, войска не выведу

Мир

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о невозможности вывода турецких войск с Кипра.

358119.jpeg
Фото: AP

"Северный Кипр в переговорах демонстрирует искреннюю позицию. Греция не должна ожидать решения проблемы острова без Турции как страны-гаранта. Турция останется на Кипре. Даже речи не может идти о том, чтобы турецкие военные покинули Кипр", — сказал он в эфире телеканала NTV.

"План Аннана больше не действует. Сейчас идет новый переговорный процесс. Не должно быть так, чтобы четыре срока председательствовал Южный Кипр, и лишь один срок председательствовал Северный Кипр. Мы об этом говорили и раньше…Мы хотим на Кипре только справедливости и всеобщего мира", — продолжил он.

Однако президент Республики Кипр Никос Анастасиадис заявил, что турецкие войска должны покинуть Кипр. Его слова приводит агентство AFP.

"Наша позиция остается прежней, (мы выступаем за) вывод турецких войск", — заявил он, говоря о турецком гарнизоне на Северном Кипре численностью 30 тыс. человек.

При этом Анастасиадис отметил, что в политическом диалоге по вопросу воссоединения Кипра был достигнут прогресс.

"Впервые зафиксировано возвращение значительного количества территорий. В первый раз Турция принимает активное участие в дискуссии по вопросам безопасности и гарантий", — сказал Анастасиадис.

Он отметил, что стороны всё ещё находятся в начале диалога.

Напомним, что ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу рассказал, что ЕС не может стать гарантом кипрского урегулирования вместо Турции, Греции и Великобритании. По словам главы турецкого внешнеполитического ведомства, структура, которая не смогла помочь разрешить к настоящему моменту ни одного конфликта, не сможет эффективно исполнять свои обязанности.

Накануне в Женеве прошла конференция по кипрскому урегулированию. В форуме приняли участие главы МИД Греции, Турции и Великобритании. Позже ООН распространила заявление, согласно которому, участники переговоров договорились о продолжении дискуссии. Цель переговоров — конец разделения острова по национальному признаку.

Как заявил специальный советник генсека ООН по кипрскому урегулированию Эспен Барт Эйде, международная конференция по Кипру с участием представителей стран-гарантов — Великобритании, Греции и Турции, а также ЕС как наблюдателя может возобновиться до конца января.

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня.

 

 


Эрдоган ставит ультиматум США
Темы Кипр Реджеп Эрдоган
Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Домашние драники со шпинатом и морковью
Рецепты
Домашние драники со шпинатом и морковью
Лучшие маски для волос
Красота
Лучшие маски для волос
Комментарии
Актуальная аналитика
Министерство обороны
"Сармат": Ответ России на "мгновенный глобальный удар"
США и Канада
Яков Кедми: США превратятся в Японию
Изобретения
﻿В США начали продавать "iPhone последнего шанса"
Читательский топ
ОПРОВЕРГНУТО: Причина гибели "Ту-154" раскрыта
На сайте королевской семьи якобы сообщили о смерти Елизаветы II
России не о чем говорить с "большой семеркой" без Китая
Washington Post призвал свергнуть Трампа до инаугурации
Украинский олигархат готовится к капитуляции
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Происшествия
ОПРОВЕРГНУТО: Причина гибели "Ту-154" раскрыта

Ранее появилась информация, что после полной расшифровки черных ящиков эксперты назвали точные причины авиакатастрофы.

ОПРОВЕРГНУТО: Причина гибели "Ту-154" раскрыта
На сайте королевской семьи якобы сообщили о смерти Елизаветы II
Происшествия
На сайте королевской семьи якобы сообщили о смерти Елизаветы II
Мир
России не о чем говорить с "большой семеркой" без Китая
США и Канада
Washington Post призвал свергнуть Трампа до инаугурации
Россия
"Курск" перепугал весь флот НАТО

Август — черный месяц для российского военно-морского флота. 12 августа 2000 года погибла атомная подлодка "Курск", 30 августа 2﻿003 года в Баренцевом море затонула АПЛ "К-159", 7 августа 2005 года чуть не погиб у берегов Камчатки батискаф "АС-28"… Вокруг погибшего 12 лет назад "Курска" до сих пор бушуют страсти: как такое вообще могло произойти?

"Курск" перепугал весь флот НАТО
Незнакомая Венесуэла. Кому выгодно ее уничтожить?
Южная Америка
Незнакомая Венесуэла. Кому выгодно ее уничтожить?
Наука и техника
Новый ужас Европы — российская ракета "Сармат"
Происшествия
ОПРОВЕРГНУТО: Причина гибели "Ту-154" раскрыта
США и Канада
Washington Post призвал свергнуть Трампа до инаугурации

Издание прямо и открыто призвало правительство к государственному перевороту. "Дональд Трамп - хвастун и обманщик. Он хулиган и демагог. Он неуч и бездельник", - такова мотивировка.

Washington Post призвал свергнуть Трампа до инаугурации
У США нет доказательств "российских кибератак"
США и Канада
У США нет доказательств "российских кибератак"
Здоровье
Смертельно опасны: Татуировки могут вызвать рак
Общество
Психиатры требуют отмены новогодних "каникул"
Юрий Носовский ﻿В США начали продавать "iPhone последнего шанса" Юрий Носовский Андрей Соколов Украинское необъяснимое Андрей Соколов Любовь Степушова Мексика на грани революции Любовь Степушова
Комментарии
Виктор Сафарян На всякий случай: Небо Крыма прикрыли С-400
Vladivir Rodin ОПРОВЕРГНУТО: Причина гибели "Ту-154" раскрыта
Саныч Сан России не о чем говорить с "большой семеркой" без Китая
Ivan Leshyi За долги по ЖКХ из обесточенных квартир забирают детей
ВЯЧЕСЛАВ МОРОЗОВ Дон прикажет всем залечь на матрасы
ВЯЧЕСЛАВ МОРОЗОВ Дон прикажет всем залечь на матрасы
Саныч Сан Ученые нашли порталы в параллельные миры
Саныч Сан Ученые: Витамин С убивает раковые клетки
Саныч Сан Ученые: Россия только выиграет от глобального потепления
Саныч Сан Не есть! В России найдены неизвестные науке черные грибы
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?