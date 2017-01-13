Эрдоган: Кипр — наш, войска не выведу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о невозможности вывода турецких войск с Кипра.

Фото: AP

"Северный Кипр в переговорах демонстрирует искреннюю позицию. Греция не должна ожидать решения проблемы острова без Турции как страны-гаранта. Турция останется на Кипре. Даже речи не может идти о том, чтобы турецкие военные покинули Кипр", — сказал он в эфире телеканала NTV.

"План Аннана больше не действует. Сейчас идет новый переговорный процесс. Не должно быть так, чтобы четыре срока председательствовал Южный Кипр, и лишь один срок председательствовал Северный Кипр. Мы об этом говорили и раньше…Мы хотим на Кипре только справедливости и всеобщего мира", — продолжил он.

Однако президент Республики Кипр Никос Анастасиадис заявил, что турецкие войска должны покинуть Кипр. Его слова приводит агентство AFP.

"Наша позиция остается прежней, (мы выступаем за) вывод турецких войск", — заявил он, говоря о турецком гарнизоне на Северном Кипре численностью 30 тыс. человек.

При этом Анастасиадис отметил, что в политическом диалоге по вопросу воссоединения Кипра был достигнут прогресс.

"Впервые зафиксировано возвращение значительного количества территорий. В первый раз Турция принимает активное участие в дискуссии по вопросам безопасности и гарантий", — сказал Анастасиадис.

Он отметил, что стороны всё ещё находятся в начале диалога.

Напомним, что ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу рассказал, что ЕС не может стать гарантом кипрского урегулирования вместо Турции, Греции и Великобритании. По словам главы турецкого внешнеполитического ведомства, структура, которая не смогла помочь разрешить к настоящему моменту ни одного конфликта, не сможет эффективно исполнять свои обязанности.

Накануне в Женеве прошла конференция по кипрскому урегулированию. В форуме приняли участие главы МИД Греции, Турции и Великобритании. Позже ООН распространила заявление, согласно которому, участники переговоров договорились о продолжении дискуссии. Цель переговоров — конец разделения острова по национальному признаку.

Как заявил специальный советник генсека ООН по кипрскому урегулированию Эспен Барт Эйде, международная конференция по Кипру с участием представителей стран-гарантов — Великобритании, Греции и Турции, а также ЕС как наблюдателя может возобновиться до конца января.

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