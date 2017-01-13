Порошенко продолжает ужесточать "драконовские законы" Януковича

Киевские власти не только восстановили, но даже ужесточили по некоторым пунктам законодательные нормы Виктора Януковича, вызвавшие акции протеста на Украине три года назад. Эксперты уже связывают это с укреплением власти Петра Порошенко и общей радикализацией общества.

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Украинское издание "Вести" решило сравнить "драконовские законы" Януковича и те законодательные нормы, которые уже приняты на Украины или только предложены новым созывом парламента. И сразу стало понятно, что Рада готова голосовать за почти те же самые нормы, которые раньше назывались "скандальными", была бы только нужная "идеологическая упаковка".

К примеру, согласно законам Януковича от 16 января было запрещено публичное отрицание или оправдание преступлений фашизма, в том числе преступлений войск СС, куда входила и дивизия "Галичина". За такие нарушения предусматривалось наказание до 2 лет.

А согласно законодательным нормам и инициативам новых властей, принятым с 2014 по 2016 год, уже запрещено отрицание голодомора, холокоста и геноцида крымских татар, а наказание за данное преступление — до 5 лет лишения свободы.

И, как отмечает украинское издание, данное сравнение вовсе не единичное."У власти есть удобный предлог — война в Донбассе. Идёт ползучее свёртывание демократии, наступление на свободу слова, собраний", — говорит политтехнолог Андрей Золотарёв.

По его словам, ряд таких норм, как запрет касок, балаклав, сцены и палаток, уже не нужны — достаточно ужесточить правила нахождения на акциях. На "тарифный майдан" митингующих пускали через рамку-металлоискатель под предлогом терактов."А потом и вовсе конфисковали спальники! Представьте, чтобы при Януковиче пускали на митинги по паспортам, — это было бы невозможно", — говорит эксперт.

Юрист Ростислав Кравец добавил: предыдущая власть старалась соблюдать букву закона: "Они хоть получали разрешения суда, прежде чем приступить к разгону митинга. Нынешние себя не утруждают: пригоняют полицию - и та разгоняет демонстрантов, как это было в ноябре перед НБУ".

Адвокат Иван Либерман отмечает, что изменены все "террористические" нормы. "Статьи со 109-й по 114-ю после "майдана" ужесточены в разы. За то же умышленное повреждение имущества при Януковиче давали 5 лет, сейчас — все 10. А заочное производство, направленное якобы против "эксов", легко повернуть и против обычных украинцев — по аналогии с е-декларированием, которое также задумывалось для топ-чиновников и депутатов", — рассказал юрист.

К "драконовским" нормам эксперты относят и механизм спецконфискации, и "презумпцию правоты" полицейских, которой добивается глава МВД Арсен Аваков. "Это даст правоохранителям на 300% больше прав, чем было у милиции по "законам 16 января".

Впрочем, они уже получили расширенный пакет правовых инструментов по незначительным, разрозненным по времени законам, связанным с АТО", — подчеркнул политолог Руслан Бортник.

Куда меньше свободы стало в интернете: существует перечень "запретных" сайтов и групп в соцсетях, за репост сообщений с которых пользователей привлекают за "распространение сепаратизма" и "свержение госстроя".

Напомним, как сообщала Правда. Ру, 16 января 2014 года Верховная рада приняла 11 законов, предложенных президентом Виктором Януковичем, которые вскоре получили название "драконовских". Этими законами, в частности, вводилась процедура заочного уголовного преследования, запрещалась деятельность СМИ без государственной регистрации, более строгое наказание предусматривалось за проведение несанкционированных митингов, вводилась уголовная ответственность за "экстремистскую деятельность", клевету, блокирование правительственных зданий и так далее.

Интересно, что тогдашняя оппозиция заявляла, что власть пытается лишить украинцев гражданских свобод. Спустя неделю после публикации под давлением улицы и оппозиционеров девять из них были отменены. Без обсуждения, пакетом. Политологи тогда назвали это крупной победой Майдана и оппозиции. А депутаты, поддержавшие отмену одиозных законов аплодисментами, четыре из девяти тут же приняли повторно и без изменений, другие законы из отвергнутого пакета вскоре были внесены на рассмотрение нового "революционного" украинского парламента вновь.