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Источник Правда.Ру

Автор "досье" на Трампа занимается сбором "компромата" на заказ

Мир

Для экс-сотрудника британской разведки Кристофера Стила компрометирующий "доклад" о Трампе - далеко не первое расследование. По данным источников портала EurActiv, он занимался сбором компромата и раньше. 

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Фото: AP

К примеру, не так давно Стил расследовал возможные связи экс-кандидата на пост генсека ООН с организованной преступностью.

По данным портала, в апреле-мае некие граждане Болгарии связались со Стилом и предложили расследовать возможные связи экс-вице-президента Еврокомиссии Кристалины Георгиевой, на тот момент бывшей кандидатом на пост генсека ООН, с организованной преступностью. Заказчиком расследования, по данным портала, были власти США.

В частности, Стил расследовал возможные связи Георгиевой с "бизнес-империей" Multigroup, лидером которой до убийства в 2003 году был Илия Павлов. По результатам расследования никаких свидетельств связи Георгиевой с компанией обнаружено не было. Георгиева в конце 2016 года покинула свой пост в Еврокомиссии и стала главным исполнительным директором Всемирного банка. Новым генсеком ООН по итогам голосования стал португалец Антониу Гутерреш.

В свою очередь агентство Рейтер сообщило, что Стил еще с лета 2010 года снабжал ФБР информацией о коррупции в FIFA. Американские чиновники сообщил агентству, что именно его работа по этому вопросу является причиной, по которой его докладу по Трампу доверяют.

Напомним, как сообщала Правда.Ру,  анонимный документ, рассказывающий, что некие "российские агенты" якобы обладают компрометирующей информацией о Трампе, был опубликован ресурсом BuzzFeed, сразу заявившим, что доклад составил "человек, назвавший себя бывшим сотрудником британской разведки". В четверг стало известно имя составителя доклада - им оказался 52-летний бывший сотрудник MИ-6, а ныне соучредитель лондонской компании Orbis Business Intelligence, специализирующейся на расследованиях и безопасности, Кристофер Стил.

По предположению CNN, проведенное Стилом расследование сначала финансировалось противниками Трампа по Республиканской партии, а затем - сторонниками Хиллари Клинтон. Сейчас ФБР проводит проверку этих данных.

После того, как CNN сообщил об отчете американской разведки, в котором приведены доказательства сбора Россией компромата на избранного президента США Дональда Трампа, портал BuzzFeed опубликовал документ, который, по его утверждению, послужил основой для этого отчета. Полный текст документа приводится на сайте BuzzFeed.

Материал представляет собой разрозненные заметки, как утверждает портал, автор их и есть тот бывший сотрудник британской разведки. При этом BuzzFeed указывает на неточности и явные ошибки в документе. 

Сам Трамп ранее неоднократно опровергал подобные заявления и утверждал, что он никак не связан с Россией и не общается с российскими властями. По его словам, BuzzFeed ответит за публикацию анонимного документа с "компроматом" на него.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что сообщения о якобы имеющейся в распоряжении России "компрометирующей информации" относительно Трампа - "абсолютная утка, абсолютная фабрикация и абсолютная чушь". По его словам, "у Кремля нет компромата на Трампа, эта информация не соответствует действительности и является не чем иным, как абсолютным вымыслом", это "очевидная попытка навредить" отношениям России и США.

Отметим, большая часть американских СМИ не стали публиковать информацию о якобы имеющемся у России "досье на Трампа" с компрометирующими избранного президента материалами, поскольку она необоснованна, пишет в среду агентство Associated Press. "Большинство новостных структур, включая Associated Press, воздержались от публикации специфических слухов, поскольку они необоснованны", - говорится в сообщении агентства.

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Темы досье компромат Дональд Трамп
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