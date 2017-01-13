Типовой учебный план для 10-11 классов, который министерство образования Украины представило на общественное обсуждение, предполагает практически полное исключение из обязательной программы (инвариантной составляющей) точных и естественных наук.
Проект опубликован на сайте министерства.
Стоит отметить, что документ предполагает прежде всего существенное сокращение инвариантной (т.е. обязательной для всех учебных заведений) составляющей учебного плана и увеличение вариативной. Если раньше на инвариантную составляющую приходилось 29,5 учебных часа в неделю, а на вариативную - 8,5 часов, то теперь инвариантная составляющая для 10 класса будет насчитывать 20,5 часов, а вариативная - 17,5. По идее, это должно позволить учебным заведениям более гибко подходить к конструированию учебной программы.
Бросается в глаза, что из инвариантной части исчезли такие предметы, как физика, химия, биология, география, информатика: все эти предметы вынесены в вариативную составляющую учебного плана.
Что же касается алгебры и геометрии, на которые раньше в учебных планах выделялось 4 часа в неделю в 10-м классе и 5 часов - в 11-м, то теперь вместо них будет объединённый курс "Математика", на изучение которого в инвариативной части программы отводится 3 часа в неделю.
Основы естественных наук школьникам будут преподавать в рамках объединённого курса "Человек и природа", на изучение которого отводится 3 часа в неделю.
Также объединяют в один курс историю Украины и всемирную историю (в сумме - 2 часа в неделю против 2,5 часов на два предмета в сумме ранее), а также украинскую и мировую литературу (тоже два часа в сумме против четырёх часов ранее). Зато увеличивается время на занятия физкультурой: 3 часа в неделю вместо двух.
Можно отменить, что реформа не создаст особых проблем в изучении точных и естественных наук в школах и классах с углублённым изучением этих предметов. Однако при этом изучение предметов естественнонаучного цикла в классах и школах гуманитарной направленности будет сведено к абсолютному минимуму.
Зато украинских школьников "порадуют" новым учебником по истории. Как рассказывала Правда.Ру, в октябре в Киеве был представлен учебник новейшей истории для старших классов, в котором освещаются события Майдана и дальнейшие мытарства страны на пути к "демократии".
Автор пособия - бывший замминистра образования Павел Полянский. Он утверждает, что Министерство образования уже рекомендовало учебник для изучения в школах.
В главе о Майдане отмечается, что события 2014 года "разграничили миры диктаторских ценностей Евразии и общечеловеческих ценностей Европы", причем особо подчеркивается, что "революционные изменения продемонстрировали готовность молодого поколения отстаивать национальные ценности".
В конце главы ученикам предлагается ответить на вопросы. Например, чего заслуживают украинцы, не разделявшие взглядов "майдана": осуждения, наказания - или у них также было право выйти на протест.
В целом, главным виновником недовольства граждан Украины в 2014 году назван диктаторско-компрадорский режим Януковича.
Как получилось, что за два с небольшим десятка лет " великие укры" основали Киевскую Русь? Почему украинцы, растащившие свою страну, с обидой относятся к тому, что происходит в России, и требуют ото всех особого к себе внимания? Главный редактор Pravda.Ru Инна Новикова беседует с историком, политологом, программным директором Валдайского клуба, профессором МГИМО Олегом Барабановым.
— Тема "древних укров" для профессионального историка сродни анекдоту. Другое дело, что этот бред реально прописан в украинских учебниках по истории, как вузовских, так и школьных. По принципу: история человечества начинается не с Адама и Евы, а с Тараса и Гали, которые понадкусывали все яблоки в саду добра и зла, а Господь не выдержал и изгнал их оттуда. А от этих Тараса и Гали пошли древние укры.
А если серьезно, то нынешние киевские историки связывают мифических древних укров уже с шумерской цивилизацией.
Полностью интервью Олега Барабанова Pravda.Ru читайте в материале Историк: "Украина - неудавшееся государство"
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