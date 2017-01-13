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Источник Правда.Ру

Дождались? Санкции против России скоро могут отменить

Мир

Новую  концепцию деятельности организации на ближайшее время планирует сегодня, 13 декабря, принять ОБСЕ. Одним из пунктов может стать вопрос о поэтапной отмене санкций в отношении России по мере выполнения Минских договоренностей. С таким предложением выступил глава организации Себастьян Курц.

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Фото: AP

По мнению директора немецкого Центра евразийских исследований Мануэля Оксенрайтера, побывавшиего на Украине в рамках наблюдательной миссии, в новом году ожидаются изменения в отношениях между Россией и Евросоюзом.

«Пока новому главе ОБСЕ Себастьяну Курцу удалось проявить себя относительно самостоятельным политиком. В соответствии с этим фактом стоит ожидать изменений в отношениях с Россией. Однако, насколько они будут качественными и глобальными, покажут не слова, а выполнение этих обещаний», - заявил он. 

Для реализации этого плана политик предложил постепенно снимать экономические санкции с России по мере выполнения Минских соглашений. В пресс-службе ОБСЕ подтвердили, что новая концепция включает в себя наведение мостов и достижение компромиссов.

Сотрудник пресс-службы ОБСЕ Елена Шпитцер заявила RT, что «главное в работе ОБСЕ - это общие ценности».

«В частности, организация планирует укреплять пошатнувшееся доверие между странами-участницами за счёт прозрачности в военной сфере и экономического сотрудничества, - отметила она. - У ОБСЕ много инструментов, позволяющих развивать сотрудничество в точках соприкосновения общих интересов».

Напомним, на заседании Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе под председательством Австрии заявила о своём намерении усилить борьбу с радикальным исламистским терроризмом. По этой причине в первую очередь необходимо восстановить отношения между Востоком и Западом.

Американский журналист и политолог Филипп Батлер связывает эту инициативу с избранием президентом США Дональда Трампа.

«В последние два года ОБСЕ потеряла свой кредит доверия. Сейчас в организации приняли решение менять свою программную политику. Это вызвано тем, что новый президент США неоднократно выступал против антироссийских санкций. В ОБСЕ решили заранее подготовиться к улучшению отношений с Россией», - сказал он.

«Фигура Себастьяна Курца как нельзя лучше подходит для нового витка в отношениях ЕС - Россия. Он показал себя весьма успешным дипломатом, когда посещал Донбасс. К тому же он молод и харизматичен. То, что именно он возглавляет ОБСЕ, является очень оптимистичным знаком», - добавил он.

Правительство России в своей работе должно исходить из того, что западные санкции против страны и введенное ею в ответ продовольственное эмбарго могут скоро прекратить свое действие, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов.

"Наверное, пришло время понимать, что санкции скоро прекратят свое действие или контрсанкции. Во всяком случае в моей работе, мне и министру сельского хозяйства, министру экономики, скорее всего, нужно исходить из того, что контрсанкции будут отменены. Даже если этого не произойдет, это будет другая для нас задача", - сказал Шувалов, выступая на дискуссии Гайдаровского форума, посвященной конкуренции.

Он отметил, что продовольственный рынок рано или поздно придется открывать. Россия в августе 2014 года ограничила импорт продовольствия из стран, которые ввели в отношении нее санкции из-за ситуации на Украине. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. В июне 2015 года в ответ на продление санкций Москва пролонгировала продуктовое эмбарго на год, а в июне прошлого года - сразу до 31 декабря 2017 года. 

Как сообщала Правда.Ру, вчера к отмене санкций против России призвал президент Чехии Милош Земан. В интервью словацкому телеканалу Tablet он заявил, что ограничения только укрепили позиции российского руководства, в отличии от ожиданий инициаторов.

"Я приветствовал бы отмену санкций. Я уже много раз публично высказывался в пользу этого, так как практика продемонстрировала, что они совершенно неэффективны. Даже - контрпродуктивны", - приводит слова чешского президента ТАСС.

Негативная реакция на ввод санкций существует и в руководстве немецких земель. Так, министр экономики Нижней Саксонии Олаф Лис рассказал изданию Nordwest-Zeitung, что не поддерживает санкции в отношении России. Министр считает, что они никак не повлияют на Россию.

"Наши продуктовые контрсанкции довольно эффективны, судя по реакции бизнес-сообщества и Европы. Северная, Центральная и Восточная Европа испытала жуткий шок из-за санкций. Западная Европа в меньшей степени, но, судя по выступлениям французским фермеров и итальянских предпринимателей, такая мера была довольно чувствительной.

Похоже, просто ребята уже заигрались в эти санкции, и они не осознают, что именно глупая санкционная политика, которую Вашингтон навязал ЕС, является одной из тормозящих причин развития европейской экономики. В нынешнем глобальном мире нельзя выстрелить себе в ногу, и не почувствовать боли", - рассказал ранее Pravda.Ru генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

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Темы ОБСЕ отмена санкции в отношении России
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