Обама: Приплыл из Кубы в США? Возвращайся домой!

Уходящий президент Барак Обама объявил о завершении применения многолетней иммиграционной политики, позволяющей любому кубинцу, добравшемуся до американского берега, получить гражданство США.

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Решение об отмене политики, называемой "мокрые ноги, сухие ноги" вступило в силу немедленно, сообщают CNN и Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителя американской администрации. По его словам, Вашингтон и Гавана провели переговоры по данному вопросу, и Куба согласилась вновь принимать незаконных мигрантов, выдворенных из США.

Ранее, в рамках существовавшей программы, любой кубинец, не имеющий визы, но сумевший добраться до США, получает возможность остаться в стране. Из-за этого многие жители острова зачастую совершали опасные путешествия до побережья Флориды на самодельных плотах.

Представители других стран, пытающиеся проникнуть в США подобным образом, могли быть арестованы и депортированы.

«Мы относимся к кубинским мигрантам так же, как и к мигрантам из других стран», - отметил Обама. По его словам, кубинское правительство уже согласилось принять возвращение тех граждан Кубы, которым было приказано покинуть США.

Кубинские власти, в свою очередь, «высоко оценили» подобное решение. В заявлении, зачитанном в эфире государственного телевидения Кубы, местное правительство назвало подписание соглашения «важным шагом в продвижении отношений» между США и Кубой. Такой ход, как отметили представители кабмина, «направлен на то, чтобы гарантировать нормальную, безопасную и упорядоченную миграцию».

Напомним, правило, называемое "мокрые ноги, сухие ноги" было установлено президентом Биллом Клинтоном в 1995 году, что позволило многим кубинцам, пойманным в море у берегов США, стать законными гражданами страны.

Нормализация отношений между властями Кубы и США началась в 2014 году. В августе 2015 на остров приехал госсекретарь США Джон Керри, и на Кубе было открыто американское посольство. В марте 2016 года Гавану посетил президент Барак Обама.

Между странами было восстановлено чартерное авиасообщение. США также ослабили торговое эмбарго против Кубы. При этом избранный американский президент Дональд Трамп в ноябре пригрозил отказаться от нормализации отношений с Гаваной.

Как писала Правда. Ру, сейчас на Кубе идет медленная постепенная трансформация. И если Россия Кубу не потеряет, уверены эксперты, то США этого "лакомого кусочка" не видать. Страна несомненно включится в перемены на полную катушку, но отката на проамериканские позиции не будет никакого. Кубинцы слишком хорошо искушены в повадках Соединенных Штатов. Они знают их давно, дольше, чем мы, чем кто-нибудь. Куба много выстрадала, поэтому возврата не будет. Она хочет одного: нормальных равноправных отношений с Соединенными Штатами. Но способны ли штаты на равноправное сотрудничество? Подробнее читайте в материале: Россия не должна потерять Кубу.