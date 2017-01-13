Американист: С инаугурации Трампа начнется гражданская война в США?

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Сорвать инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа намерены несколько групп активистов, среди которых такие организации, как DisruptJ20 и Black Lives Matter. Они собираются заблокировать работу 12 контрольно-пропускных пунктов, которые устанавливаются вокруг Капитолийского холма и вдоль маршрута парада по Пенсильвания-авеню, чтобы не дать пройти остальным зрителям.

"Мы хотим заблокировать инаугурацию. Мы хотим, чтобы в городе и по всей стране вспыхнул мятеж", - приводит слова представителя DisruptJ20 Дэвида Торнстона агентство Reuters. В инаугурации в общей сложности примут участие около 27 различных организаций, что в четыре раза больше, чем на церемонии предыдущего президента Барака Обамы.

Ранее некоторые СМИ пугали читателей сообщениями о том, что "Трамп может быть убит" во время приведения к присяге, либо ему постараются сразу после инаугурации объявить импичмент.

Прокомментировать события, готовящиеся в Вашингтоне, Pravda.Ru попросила главного научного сотрудника Института США и Канады Владимира Васильева.

— Чего стоит ожидать?

— Так называемая прощальная речь Обамы, с которой он выступил в Чикаго, можно так назвать: "Я никуда не ухожу, я остаюсь!". Вообще, это был предвыборный митинг, самый настоящий, традиционный для демократов, смысл которого был очень прост - все на борьбу с Трампом.

И на сегодняшний день, на фоне развития последних событий, среди которых вброс так называемого доклада ЦРУ о Трампе, демократы действительно начинают широкую кампанию и организацию массового протестного движения против деятельности администрации Трампа, в широком смысле этого слова. И речь идет не только о процессе инаугурации, а об организации каких-то беспорядков, чтобы сорвать такую важную для США процедуру, которая, на мой взгляд, всегда проходила достаточно торжественно.

Это всегда была парадная процедура. Может быть, в прошлом были отдельно какие-то лица, или даже отдельные группы людей, и протестовали, но это носило абсолютно единичный характер. На сегодняшний день, вполне возможно, что такого рода беспорядки могут быть организованы. Естественно, они будут проходить сравнительно отдаленно от Капитолийского холма, где происходят все церемонии, и плюс к этому, торжественный марш по Пенсильвания авеню до Белого дома.

Но, тем не менее, это будет происходить в пределах столицы США, тем более, что Вашингтон, как вы знаете, это город, населенный чернокожим населением Америки, афроамериканцами. И в этом плане, этих беспорядков следует ожидать.

Но их надо видеть в более широком контексте. Естественно, что там будет полиция, правоохранительные органы, которые пресекут беспорядки. Возможно, это будет определенным образов освещаться в прессе, в либеральных источниках, которые будут сконцентрированы не на торжественной церемонии вступления в должность президента и присяге, каких-то еще церемониальных действиях, а станут показывать какие-то беспорядки, в других частях Вашингтона, в прилегающих в Капитолию районах города.

Но все это надо понимать в более широком смысле этого слова. Я думаю, что демократы на сегодняшний день действительно постараются сделать так, чтобы какие-то беспорядки в той или иной форме постепенно переросли в массовое движение гражданского протеста, или даже гражданского неповиновения. Связано это с тем, что вновь приходящая администрация действительно сейчас планирует проведение очень широких реформ или преобразований, которые направлены на демонтаж всего того наследия, которое оставляет Обама, и, может, не только во внешней, но и во внутренней политике.

И самое главное - это отмена системы здравоохранения, то есть, доступного медицинского обслуживания, или медицинского страхования, которая была принята при Обаме. На последней пресс-конференции Трамп опять заявил, что эта система будет отменена и заменена чем-то другим, но, может быть, сделал упор на то, что, скорее не изменена, а заменена.

Здесь надо иметь ввиду один очень важный момент, что в настоящее время расходная система составляет 40 миллиардов долларов, а ее услугами пользуется на данный момент 9 миллионов человек. То есть, естественно, что снятие их с финансирования - это миллионы людей, которые рано или поздно, скорее всего, лишатся страховок. Это тоже конкретная питательная основа массовых социальных протестов.

Что касается чернокожего населения страны, или этнических меньшинств, то тут тоже следует ожидать возникновения каких-то бунтов, беспорядков, протестных движений. Афроамериканские районы были всегда не спокойные, но эта неспокойность была связана, как ни странно с тем, что Обама был президентом, и тут надо понимать, что это была попытка заявить о себе, о своих правах, усилить социальную активность в этих афроамериканских районах, которые традиционно считаются достаточно пассивными в своих действиях.

А сегодня появляется реальный повод, то есть, администрация Трампа, которая может явиться всеамериканским аллергеном, или полюсом для концентрации протестных движений, что уже неоднократно было в Америке в прошлом. Об импичменте речь сейчас не идет, это так, общая постановка вопроса, смысл которой: Трамп не наш президент. Но нарастания протестного движения в стране ожидать следует.

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