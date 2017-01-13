Американцы пообещали сорвать инаугурацию Трампа

Сорвать инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа намерены несколько групп активистов, среди которых такие организации, как DisruptJ20 и Black Lives Matter. Они собираются заблокировать работу 12 контрольно-пропускных пунктов, которые устанавливаются вокруг Капитолийского холма и вдоль маршрута парада по Пенсильвания-авеню, чтобы не дать пройти остальным зрителям.

Фото: AP

"Мы хотим заблокировать инаугурацию. Мы хотим, чтобы в городе и по всей стране вспыхнул мятеж", - приводит слова представителя DisruptJ20 Дэвида Торнстона агентство Reuters. По словам организатора, активисты не будут раскрывать всех планов, но опасаются столкновений со сторонниками Трампа. В инаугурации в общей сложности примут участие около 27 различных организаций, что в четыре раза больше, чем на церемонии предыдущего президента Барака Обамы.

Церемония пройдет у здания Конгресса на Капитолийском холме. Дональд Трамп принесет присягу со специального возвышения. После этого 45-й президент страны выступит с речью, в которой изложит основные направления своей политики.

По традиции инаугурационная платформа изготавливается с нуля для каждой такой церемонии. В нынешнем году она будет площадью 929 квадратных метров - точно такого же размера, как и на инаугурации Джорджа Буша 20 января 2005 года.

На ней разместятся участники церемонии и более 1600 гостей: покидающий пост президента Барак Обама с членами семьи, вступающий на этот пост Дональд Трамп с семьей, вице- президент Джо Байден и вступающий в эту должность Майкл Пенс, прежние и новые члены кабинета министров, члены обеих палат Конгресса, Верховного суда, бывшие президенты США, члены Комитета начальников штабов, губернаторы штатов и представители дипломатического корпуса. Отдельный помост создается для размещения хора.

На инаугурацию Трампа, которая пройдёт 20 января, планируют прийти примерно 500 тысяч человек, которых будут охранять более 15 тысяч полицейских. Как пишет издание Fox News, каждые четыре года, жители округа Колумбия получают шанс стать свидетелями истории, а заодно заработать немного денег.

Задолго до дня инаугурации Дональда Трампа администрация местных гостицин и простые домовладельцы живут в предвкушении наплыва как сторонников, так и противников избранного президента.

По оценкам экспертов, чтобы посмотреть на это событие, в Вашингтон приедут от 400 000 до 500 000 человек. Это конечно меньше, чем 1,8 млн человек, прибывший на первую инаугурацию Обамы, но все же достаточно, чтобы "приподнять" местную экономику: по предварительным подсчетам, посетители все вместе потратят в этот день более миллиарда долларов.

Это имеет огромный экономический эффект для "мертвого сезона", каким всегда является январь. Многие отели и даже частные дома были забронированы задолго до фактических выборов. На портале Airbnb, который позволяет домовладельцам сдавать в аренду дома на краткосрочной основе, был отмечен огромный скачок цен и бронирования помещений.

Конечно, многие потенциальные посетители были уверены в победе Хиллари Клинтон, поэтому сразу после того, как стало известно о победе Дональда Трампа, было снято почти 90% брони. Однако вскоре количество заказов снова взметнулось вверх: предполагается, что число забронированных номеров и домов в этот раз, в связи с инаугурацией Трампа, станет хит всех предыдущих лет. Зато цены за три-четыре дня до 20 января в крупных отелях Вашингтона резко поднялись вверх, в некоторых из них номера полностью заняты, при том, что пакет, включающий четыре ночи проживания, стоит до $40 тысяч.