В Белом Доме заявили о ядерном разоружении России

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Представитель Белого дома Джош Эрнест заявил, что Россия в нужное время исполнила обязательства по сокращению ядерного оружия по договору СНВ-III от 2010 года.

"Мы видели, что Россия предприняла меры по сокращению ядерного вооружения, что нас особенно порадовало. Но мы продолжаем фокусироваться на гарантиях принятия всех необходимых мер для защиты США", — цитирует Эрнеста Интерфакс.

До этого Министерство иностранных дел России выразило надежду, что США выполнят свои обязательства в рамках договора СНВ-III и администрация Дональда Трампа будет придерживаться этих обязательств.

Правда, ранее Дональд Трамп заявил, что США должны укрепить и значительно расширить свой ядерный потенциал.

"Соединённые Штаты должны значительно укреплять и расширять свой ядерный потенциал до тех пор, пока мир не придёт в чувство относительно ядерных бомб", — написал Трамп на своей странице в Twitter.

Позже Трамп рассказал о том, что США обойдут всех в гонке вооружений. Правда, недавно назначенный им пресс-секретарь Шон Спайсер пояснил, что гонки вооружений не будет. По его словам, Трамп просто хочет передать другим странам сообщение о том, что не будет сидеть сложа руки.

Эксперты тогда назвали это и предыдущие высказывания Трампа на данную тему двусмысленными и выразили опасения, что будущий американский лидер может повернуть вспять почти полувековой курс Соединенных Штатов на сокращение ядерного арсенала. Его высказывания они связали со словами Владимира Путина о том, что Москва должна усилить военный потенциал стратегических ядерных сил.

Напомним, в октябре Россия приостановила действие соглашения между Москвой и Вашингтоном об утилизации оружейного плутония. Решение "вызвано возникновением угрозы стратегической стабильности в результате недружественных действий США в отношении России и неспособности США обеспечить выполнение принятых обязательств по договору". Россия намерена принять безотлагательные меры по защите своей безопасности.

В пояснительной записке к законопроекту, опубликованному на сайте Госдумы, говорилось, что Россия возобновит действие соглашения с США об утилизации плутония, если Вашингтон откажется от санкций, компенсирует потери от них и отменит "закон Магнитского".

Тем временем в Штатах недоумевают, почему Россия озабочена размещение американских ПРО. Заместитель помощника госсекретаря США по вопросам оборонной политики Фрэн Роуз пояснил, что "Россия неоднократно выражала озабоченность в связи с тем, что системы ПРО США и НАТО направлена против России и представляет собой угрозу для ее стратегического ядерного сдерживания. Нет ничего более далекого от правды".

В ходе официальной встречи с румынскими представителями в преддверии церемонии открытия системы ПРО Aegis в Румынии Роуз отметил, что США и НАТО дали ясно понять, что системы ПРО не способна подорвать стратегический потенциал России и якобы не предназначена для этого.

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