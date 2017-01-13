Обама попытался превратить США в антихристианскую страну?

Ежегодное религиозное исследование Pew Research показало кризис христианства в годы президентства Обамы. 8 лет назад, перед его инаугурацией, лишь 16% американцев причисляли себя к атеистам. К сегодняшнему моменту их число выросло до 25%. Такая информация приведена в телеграм-канале Trump.

Больше всего пострадали умеренные протестантские конфессии (баптисты, в частности), доля которых упала с 18% до 14%. Также удар пришелся и по католикам, чья доля сократилась с 24% до 20.8%. В то же время консервативные евангелисты практически не растеряли свою паству: их число лишь слегка сократилось (с 26% до 25%). Иными словами, в первую очередь народ отказывается от либеральных конфессий: те же баптисты или американские католики уже признают гей-браки, а последние даже поддерживают аборты.

Среди причин называют политику Обамы, которая превратила школы и университеты из в целом секулярных учреждений в откровенно антихристианские заведения. Во многих из которых могут подвергнуть выговору или даже оштрафовать за чтение Библии или публичное ношение крестов.

"То, что США являются свободной страной, в которой свобода мысли и вероисповедания безграничны, доказывается какими угодно фактами. Вот только что узнал, что во многих школах там могут подвергнуть выговору или даже оштрафовать за чтение Библии или публичное ношение крестов.

Зачем, зачем наша страна так долго ориентировалась на это откровенное убожество и, откровенно говоря, тоталитарное государство, в котором делают выговоры директорам школ за отсутствие объединенных туалетов, а те штрафуют учеников за нательные крестики?", — отметил председатель Совета директоров Pravda.Ru Вадим Горшенин.

Напомним, в конце октября Глава "Евангелической миссии Билли Грэма" Франклин Грэм, разочарованный политикой Обамы, который "пропагандирует безбожие", неожиданно призвал паству "молиться о президенте России, защищающем традиционное христианство".

"Я призываю молиться о президенте России, защищающем традиционное христианство. Когда я был молодым человеком, мы переживали, что мир станет безбожным под влиянием коммунизма, но коммунизм пал, а безбожие никуда не делось. К сожалению, и мой президент Барак Обама пропагандирует безбожие",- заявил глава американской "Евангелической миссии" Франклин Грэм на встрече с Патриархом Кириллом.

Несмотря на рост числа атеистов в США публичные люди, напротив, обращаются к вере. В начале этого года издание Quartz в своем материале констатировало — мультимиллиардер и руководитель Facebook Марк Цукерберг перестал считать себя атеистом и заявил о вере в Бога. В частности, журналисты нашли комментарии самого Цурекберга на его пост в соцсети от 25 декабря. В нем основатель соцсети пожелал всем "счастливого Рождества и Хануки". Естественно, что в комментариях его спросили "разве вы не атеист?".

"Нет. Я был воспитан иудеем, а затем я прошел через период, когда сомневался в различных вещах, но сейчас я считаю, что религия очень важна",- признался Цукерберг.

Прогнозируют снижение числа атеистов и аналитики. Согласно исследованию аналитического центра Pew Research Center, в ближайшие сорок лет христианство останется самой многочисленной религиозной группой, однако ислам будет расти быстрее других основных религий. К 2050 году число мусульман в мире почти сравняется с количеством христиан, утверждают эксперты.

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