Ответ Трампу: Китай поставит оружие врагам США

СМИ Китая предупредили избранного президента США Дональда Трампа, что, если Вашингтон будет поддерживать Тайвань и поставлять туда оружие, Китай может также оказывать подобное содействие государствам, враждебным Вашингтону.

Данная реакция является ответом на заявление Трампа телеканалу Fox News о том, что к политике "единого Китая" можно относиться как к предмету переговоров, а не как к краеугольному камню в отношениях между двумя крупнейшими мировыми экономиками.

"Трамп в дипломатии — новичок с очень поверхностным пониманием вопроса по Тайваню. Он бизнесмен, но не осознал того, что Тайвань для Китая — это не вопрос бизнеса. Тайвань не может являться предметом переговоров", — считает профессор Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун. Как пишет газета Global Times, политикой "единого Китая" нельзя торговать.

Напомним, 2 декабря состоялся разговор Дональда Трампа с президентом Тайваня. Это был первый разговор лидера США с главой Тайваня с 1979 года, когда Джимми Картер официально признал Тайвань частью единого Китая.

В своем микроблоге в Twitter избранный президент США Дональд Трамп также обрушился на Китай с критикой за девальвацию валюты, высокое налогообложение американских товаров, импортируемых в Китай, и строительство военного комплекса в Южно-Китайском море.

В КНР на это сообщение отреагировали дипломатическим протестом и предположением, что новый глава Белого дома изменит американскую политику в отношении Пекина. Официальных заявлений по высказыванию Трампа от китайского внешнеполитического ведомства не поступало.

Отметим, в середине ноября состоялся первый телефонный разговор между избранным президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. Тогда Трамп выразил надежду на то, что отношения США и Китая будут прогрессировать.

В долгосрочной перспективе, США и Китай нуждаются в более глубоком диалоге и общем видении международного порядка, таком, чтобы у отдельных стран не возникло желания сформировать между собой конкурирующие блоки. США и Китай, также должны работать вместе в направлении "глобализации 2.0", реформируя международные правила и институты, чтобы применить их как развитым, так и развивающимся странам.

"Сегодня Китай фактически зажат с моря со всех сторон, все проливы вокруг него контролируются США, — сказал Pravda. Ru политолог Леонид Крутаков. — В случае обострения военно-политической обстановки легко перекрываются поставки Пекину сырья, ресурсов, помощи".

"Как будут меняться отношения между Китаем и США? Трудно сказать, можно будет говорить об этом только после того, как избранный президент США станет президентом. Но на первый взгляд, тут, с одной стороны, были довольно жесткие заявления Трампа по поводу того, что Китай — основной конкурент Америки. С другой стороны, может быть, нормализуется обстановка в Южно-Китайском море.

Сейчас США нет резона обострять отношения с Китаем, потому что американский рынок в значительной степени зависит от поставок китайских товаров на потребительский рынок. В частности, каждая семья экономит где-то до тысячи долларов в год на покупке китайских товаров на внутреннем американском рынке. То есть Америка находится в сильной зависимости от китайских поставок товаров, поскольку, общий объем внешней торговли — под 600 миллиардов долларов. Это довольно большой объем внешней торговли", — рассказала ранее Pravda.Ru замдиректора Института Дальнего Востока РАН, профессор и руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая и стран Восточной Азии Андрей Островский.