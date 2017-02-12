Фото убийцы российского посла Карлова нашли у боевиков ИГ, арестованных в Турции

У боевиков террористической группировки "Исламское государство"*, арестованных в Турции, найдены фотографии Мевлюта Мерта Алтынташа, убившего российского посла Андрея Карлова.
Как сообщает Anadolu со ссылкой на представителей правоохранительных органов страны, также у них были обнаружены фотографии бывшего президента Ирака Саддама Хусейна.
Оба боевика въехали в Турцию по поддельным документам, пишет издание, после чего планировали попасть в Грецию. Они намеревались совершить крупные теракты в странах Европы.
По данным следствия, один из арестованных входил в число террористов, обеспечивающих финансирование ИГ из стран Европы, а другой занимался организацией поставок оружия.
Как сообщала "Правда.Ру", 19 декабря, в турецкой столице был убит российский посол Андрей Карлов. По свидетельству очевидцев, террорист вошел в помещение, где проводилась выставка, в деловом костюме с галстуком и был принят за охранника посла. Убийца прокричал "Аллах Акбар" и "Месть за Алеппо, не забудьте Сирию!".
* «Исламское государство» (ИГ) - террористическая организация, запрещённая в России.
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