Президентом Германии стал Франк-Вальтер Штайнмайер

Сегодня экс-министр иностранных дел, социал-демократ Франк-Вальтер Штайнмайер был избран новым президентом ФРГ.

Фото: AP

По устоявшейся традиции, после полудня в историческом здании Рейхстага в Берлине началось заседание Федерального собрания Германии, которое состоит из 630 депутатов бундестага и 630 представителей федеральных земель.

Для избрания в первом туре Штайнмайеру нужно было набрать 631 голос. За его кандидатуру проголосовал 931 человек, а всего подали голоса 1239 парламентариев.

Несмотря на то, что с самого начала было ясно: "шансов на поражение" Штайнмайера не будет, еще четыре кандидата все-таки решили составить ему конкуренцию. Самым молодым оказался 54-летний юрист и шоумен Александер Хольд, представляющий политическое объединение "Свободные избиратели".

Немецкие "левые" отправили на выборы 66-летнего профессора Кристофа Буттервегге, специалиста по борьбе с бедностью и социальным расслоением. Ну а настоящую "живинку" в предвыборную гонку внесла сатирическая партия под названием "ПАРТИЯ", которая чудом получила место в Европарламете.

В марте официально завершится срок полномочий 77-летнего Йоахима Гаука, который отказался переизбираться в связи с преклонным возрастом. Именно тогда Штайнмайер и будет приносить присягу.

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