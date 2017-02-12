Башар Асад ради прекращения гражданской войны в Сирии готов покинуть свой пост

Президент Сирии Башар Асад готов добровольно отправиться в отставку. Такое заявление он сделал сегодня, 12 февраля, во время интервью американскому ресурсу Yahoo News.

Фото: AP

Интересен тот факт, что это была первая встреча сирийского лидера с журналистами после избрания президентом США Дональда Трампа, заявившего, что урегулирование вооруженного конфликта в Сирии станет одним из приоритетов во внешней политике новой американской администрации.

Издание отмечает, что в беседе Башар Асад оговорил условие, при котором он готов добровольно оставить свой пост, если это будет необходимо для прекращения гражданской войны. Правда, перед этим, отметил он, было бы целесообразно провести в Сирии референдум.

"Я готов покинуть свой офис, если народ Сирии не захочет меня видеть, — сказал Башар Асад. — Как это можно узнать о наличии в обществе такого консенсуса? Его можно ощутить, его можно почувствовать. Если хотите это задокументировать, можно провести референдум", — сказал в беседе с журналистом издания Башар Асад.

Конечно, в вопросе проведения подобного референдума в Сирии есть немало подводных камней. Главное — кто сможет принять участие в таком народном волеизъявлении и на каких территориях страны будет будет проводиться голосование.

Еще одной серьезной проблемой станет поиск политика, который смог бы не только сменить Асада в президентском кресле, но и устроить всех игроков, задействованных в этом сложном регионе: Россию, США, Ирак, Иран Турцию и Саудовскую Аравию. На данный момент, по мнению экспертов, такой фигуры еще нет.

Напомним, президент США Дональд Трамп провозгласил борьбу с террористами в Сирии главной задачей своей администрации в области безопасности. Кроме того, по его мнению, в Сирии необходимо создать "безопасные зоны" для решения проблемы беженцев.

Как сообщала "Правда.Ру", сегодня глава российского внешнеэкономического ведомства Сергей Лавров в интервью телеканалу "НТВ" сообщил, что российские и американские военные снова начнут взаимодействовать и осуществлять координацию, в том числе в борьбе с боевиками ИГИЛ в Сирии. По словам главы МИД РФ, он верит в то, что "Дональд Трамп абсолютно искренен, когда подтверждает каждый раз свою решимость победить "ИГ" (запрещена в РФ. — Ред.).

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