Марин Ле Пен: евро - это политическое оружие

Франция должна отказаться от единой европейской валюты, поскольку это оружие политического давления. Евро лишает страны суверенитета, тормозит экономическое развитие и служит делу закабаления народов. Такое мнение высказала в эфире радиостанции Europe 1 лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен.

Фото: AP

"Крупные компании — единственные, кто выступает против выхода из евро, потому что в действительности они единственные, кому выгодна эта единая валюта", — отметила политик, подтвердив, что в случае победы на президентских выборах во Франции она намерена отказаться от евро и вернуться к эмиссии французского франка.

В качестве такого антидемократического примера лидер "Нацфронта" привела греческий опыт. "Когда Греция решила отказаться от политики строгой экономии, которую сегодня осуждает даже МВФ, а значит, правы были греки, им пригрозили тем, что перекроют поток ликвидности их банкам, поскольку имелась единая валюта", — указала она.

Ле Пен считает, что до тех пор, пока Франция не выйдет из зоны евро, в руках у Брюсселя так и будет оставаться рычаг мощного воздействия на Париж.

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