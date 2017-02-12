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Немецкий журналист: "провалом европейской дипломатии" стали Минские соглашения

Мир

С момента заключения Минских договорённостей уже прошло два года, однако до сих пор ни один их пункт не был реализован.

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Фото: AP

Вместо того чтобы "вмешаться в конфликт", европейские дипломаты предпочитают "соблюдать нейтралитет", однако тем самым лишь "содействуют Кремлю", пишет в своем материале журналист Der Tagesspiegel Клаудия фон Зальцен.

Если в феврале 2015 года в конфликте насчитывалось 5 тысяч погибших, то в настоящее время, по данным ООН, эта цифра составляет почти 10 тысяч. В данный момент на востоке Украины вновь вспыхнули бои. Таким образом, второй год Минских соглашений напоминает не "звёздный час европейской дипломатии, а историю провала", отмечает фон Зальцен.

В нарушении пунктов Минского соглашения автор, конечно, винит "сепаратистов", под которыми подразумевает ополченцев Донбасса и их "российских помощников".

По словам немецкого журналиста, европейские дипломаты понимают, что "минские договоренности провалились, но уже более года не хотят это открыто признать". Призывая обе стороны закончить конфликт, дипломаты стараются "подчеркнуть нейтральность ЕС". Однако, уверяет автор материала, тем самым европейские дипломаты "содействуют одной из сторон", ведь "без российской интервенции этой войны бы не было".

На таком утверждении фон Зальцен решил не останавливаться: он заявляет, что правительство Германии "точно знает, сколько русских солдат участвуют в конфликте, однако ответы на подобные вопросы засекречены". Вместо того чтобы "признать" этот "факт" и призвать Россию "вывести свои войска из Донбасса", немецкие власти только "призывают Украину провести выборную реформу и предоставить востоку особый статус".

Свой опус автор материала завершает призывом: "Стоит пожелать Украине, чтобы европейцы отважились на новую попытку закончить эту забытую войну".

Между тем, как сообщала "Правда.Ру", жители Донбасса собирают подписи под обращением к президентам России, США и канцлеру Германии. В петиции люди призывают остановить огонь на территории ЛНР и ДНР.

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