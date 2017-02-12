Лавров: наш диалог с администрацией Трампа уже начался

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в интервью телеканалу НТВ заявил о начале диалога с новой администрацией Белого дома.

Фото: AP

"Мы с уважением относимся к позициям любой страны и всегда готовы садиться и обсуждать любые подходы, даже те, которые абсолютно противоречат нашим. Я убежден, что наш диалог с администрацией Дональда Трампа, который уже начат, будет продолжаться, будет более интенсивным, как только сформируются все звенья администрации, которые занимаются внешнеполитическими делами", - рассказал глава российского внешнеполитического ведомства.

По словам Сергея Лаврова, в настоящее время уже идет согласование места и времени его контакта с новым главой госдепа Рексом Тиллерсоном. "Уже были контакты по другим каналам, телефонные разговоры по вопросам, связанным с нашим взаимодействием в военно-политической сфере", - добавил министр.

Американский сенат конгресса 1 февраля утвердил кандидатуру Рекса Тиллерсона на пост государственного секретаря. Тиллерсон, которому 64 года, в прошлом возглавлял энергетическую компанию ExxonMobil.

Коснулся в своем интервью глава российского МИД и будущих контактов президентов России и США. Сергей Лавров напомнил о телефонном разговоре между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, который состоялся 28 января 2017 года.

Как отметил Лавров, в этой беседе были обозначены главные направления нынешней повестки дня. Место и время предстоящей встречи лидеров России и США Сергей Лавров предполагает обсудить со своим коллегой Рексом Тиллерсоном на полях встречи министров иностранных дел "двадцатки" в Бонне.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня