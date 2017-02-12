Eurostat рассказал о размерах "минималки" в Евросоюзе

Последние данные о размерах минимальных зарплат за месяц в Евросоюзе обнародовал Eurostat. Как сообщается, "минималка" была установлена на 1 января 2017 года в 22 странах ЕС Не установлена минимальная заработная плата в Австрии, Дании, Италии, Финляндии, Швеции и на Кипре

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Согласно этой информации, самым высоким этот показатель оказался в Люксембурге (1999 евро), Ирландии (1563 евро), Нидерландах (1552 евро), Бельгии (1532 евро) и Германии (1498 еврo). Минимальная зарплата не превышает 500 евро в месяц в Чехии (407 евро), Венгрии (412 евро), Хорватии (433 еврo), Словакии (435 евро), Польше (453 еврo) и Эстонии (470 еврo). В Латвии и Литве минимальная зарплата сейчас составляет 380 евро в месяц. Меньше она только в Болгарии (235 евро) и Румынии (275 евро).

Судя по опубликованным данным, самая высокая минимальная месячная зарплата в ЕС в девять раз превышает самую низкую, а если исключить различия в уровне цен в разных странах, это соотношение составляет 1:3.

По сравнению с 2008 годом минимальная зарплата больше всего выросла в Болгарии (+109%), Румынии (+99%), Словакии (+80%). В Эстонии прирост составил 69%, в Латвии - 65%, в Литве - 64%. Единственная страна, где минимальная зарплата за этот период снизилась, - Греция (-14%).

Минимальная зарплата превышает 60% от средних доходов только в трех странах ЕС: Португалии (64%), Франции и Словении (по 62%). В Латвии и Литве этот показатель составляет 52%, в Эстонии - 40%.

Как сообщала "Правда.Ру", в России в середине 2016 года вырос минимальный размер оплаты труда. Этот показатель повысился на 21%. Увеличение МРОТ является очередным шагом Минтруда России к повышению минимального размера оплаты труда до величины прожиточного минимума. Сравнять два показателя планируется к 2020 году.

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