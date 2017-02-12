Туркмения выбирает президента

В воскресенье, 12 февраля, в Туркмении начались президентские выборы. В 07:00 по местному времени (05:00 мск) в стране открылось более 2,5 тыс. избирательных участков. Еще 39 участков будут работать при дипмиссиях республики за рубежом.
Голосование продлится до 19:00 (17:00 мск), сообщает РИА "Новости".
Примут участие в голосовании 3,22 миллиона человек, порог явки на выборах отсутствует: они будут признаны состоявшимися при любой активности избирателей. Победителем станет кандидат, набравший более половины голосов избирателей, пришедших на избирательные участки.
Число кандидатов, претендующих на пост президента в этом году рекордное за всю историю выборов в Туркмении: в бюллетенях значится девять фамилий.
Фаворитом считается действующий глава государства Гурбангулы Бердымухамедов. Его соперниками являются кандидат от Партии промышленников и предпринимателей Бекмырат Аталыев, представитель Аграрной партии Дурдыгылыч Оразов, а также шесть кандидатов, выдвинутых инициативными группами граждан, передает "Интерфакс".
Как известно, Гурбангулы Бердымухамедов занимает пост президента Туркмении с 2007 года.
В сентябре 2016 года в стране была принята новая конституция, согласно которой не только отменен возрастной порог в 70 лет для участия в выборах главы государства, но и продлен срок президентских полномочий с пяти до семи лет.
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