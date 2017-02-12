Резолюцию США по Израилю не поддержал Совбез ООН

Проект резолюции США, осуждающей обстрел израильского курорта Эйлат боевиками "Исламского государства"*, а также теракт в Петах-Тикве, не был поддержан Советом безопасности ООН. Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на свой источник в штаб-квартире международной организации.

Фото: AP

"Внесенный делегацией США проект заявления СБ ООН для прессы с осуждением обстрела территории Израиля заблокирован некоторыми делегациями, включая Францию", — сообщил источник.

Отмечается, что данный документ стал первым, внесенным американской делегацией при новом постоянном представителе ООН Никки Хейли.

Как сообщала "Правда.Ру", в ночь на 10 февраля направлении израильского курортного города Эйлата с территории Синайского полуострова были выпущены четыре ракеты. Ответственность за атаку взяли на себя боевики группировки "Вилайят Синай", которые действуют на территории Египта и считают себя отделением ДАИШ* (арабское ИГ*). Удар отразила израильская система ПРО "Железный купол".

Три ракеты были сбиты израильскими противоракетами, а четвертая упала на открытой местности, не причинив никакого вреда ни населению, ни объектам городской инфраструктуры.

*ИГ — ДАИШ — "Исламское государство" — организация, запрещенная в России.

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