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Источник Правда.Ру

Все больше россиян и белорусов видят в НАТО угрозу

Мир

Судя по результатам последнего опроса, проведенного американской служба исследования общественного мнения Gallup, продолжает расти число граждан, видящих в НАТО угрозу для России: значение достигло отметки в 67% опрошенных россиян.

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При этом отмечается, что с тех пор как служба начала проводить эти расчеты в 2008 году, это наиболее высокое значение.

Нейтрально относятся к Альянсу только 20% респондентов, 3% увидели в НАТО защиту для России. За пять последних лет, с 2012 года, число боящихся угрозы со стороны НАТО выросло на 29%.

Опрос об отношении к НАТО проходил не только в России. Белорусские граждане не считают НАТО большой опасностью. О тревожном отношении к альянсу сообщили 54% респондентов, а 30% не считают его ни угрозой, ни защитником.

На Украине сторонником НАТО считают 29% опрошенных, а 35% полагают, что организацию надо опасаться. В Грузии защиту в НАТО видят 37% респондентов. Это самый высокий процент на Кавказе. В Азербайджане, а НАТО верят лишь 21%, а в Армении лишь 8% населения.

Судя по результатам опросов, отношение белорусов к Североатлантическому альянсу довольно близко к реакции на него россиян. А вот в отношениях двух стран — России и Белоруссии — увы, разногласий заметно больше.

О том, как быть с разногласиями, наметившимися между Россией и Белоруссией, и не грозят ли они распадом Союзному государству, Pravda.Ru рассказал президент Академии геополитических проблем Леонид Ивашов.

Прежде всего, по его мнению, надо определиться, что же строится под названием Союзного государства. "В реальности получается, что мы строим два разных государства, объявляя, что оно как бы одно союзное. В результате мы действуем ситуативно, а не планово. У нас нет стратегических технологий, стратегического планирования. И мы будем все время получать такие трещины в этом якобы государстве, пока оно окончательно не развалится", — считает Ивашов.

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