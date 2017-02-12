Группа разведчиков ВСУ потерялась в Луганской области

Не вышла на связь и не вернулась в расположение части вчера днем группа украинских военных, выполнявших разведнаблюдение на границе Луганской республики.

Фото: AP

"Известно, что группа военных выполняла задачи по наблюдению на переднем краю наших позиций. В настоящее время известно, что военнослужащие не вышли на связь", — сказал в эфире телеканала "112 Украина" пресс-офицер тактического группировки "Мариуполь" Дмитрий Завтонов.

Раскрыть какие-либо подробности Завтонов не смог из тактических соображений, но, по его словам, поисковые группы ВСУ пытаются установить связь с потерянными силовиками.

Очередной виток обострения обстановки в Донбассе возник в конце января. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Остается напряженной ситуация и на линии разграничения в Луганской области.

Между тем, как сообщала "Правда.Ру", жители Донбасса собирают подписи под обращениям к президентам России, США и канцлеру Германии. В петиции люди призывают остановить огонь на территории ЛНР и ДНР.

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