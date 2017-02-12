Американский капитан морской пехоты поставил российскую армию в пример США

Состоящий на действительной службе капитан морской пехоты США Джошуа Уодделл подверг критике политику властей Штатов в области обороны и заявил, что российская армия более эффективна при меньшем бюджете. Статья об этом вышла в Marine Corps Gazette.

Фото: mil.ru

Уодделл отмечает, что США видят успех армии в гигантских расходах на оборону, при этом упускают важные вещи.

"Дорогостоящий танк "M1A1" можно поразить снарядом за 20 долларов, а многомиллиардный авианосец — потопить залпом ракет", — указывает Уодделл.

Он предлагает сравнить итоги американских операций с результатами, которых добиваются другие страны. В частности, Россия выделяет на все вооруженные силы вдвое меньше, чем получают одни только ВМС США. Тем не менее она сумела поставить Вашингтон "в неловкое положение" в Сирии, передает РИА "Новости".

Недавно стало известно, что больше 60 процентов американских истребителей не могут летать. Речь идет о палубных истребителях F/A-18 Hornet и Super Hornet, об этом сообщает издание Defense News. СМИ пишет, что треть из них находятся на техобслуживании, еще 35 процентов ждут запчастей. Основная причина такой ситуации связана с нехваткой денежных средств на ремонт техники.

А американские истребители F-35 уже давно стали предметом споров из-за своей колоссальной стоимости и множества технических недостатков. И эта модель не единственная в ВВС США, у которой есть проблемы. Сверхсовременные F-22 Raptor недавно вообще стали видимыми для радаров: выяснилось, что в боевых вылетах они теряют стелс-покрытие — от дождя или жары и ветра с песком.

Безалаберность в американской армии очень высокая, и это факт, признала специалист по международной безопасности, бывшая служащая армии США Виктория Легранова, общаясь с корреспондентом "Правды.Ру". По ее словам, многие базы, которые находятся за пределами США, в том числе в Центральной Азии, на Ближнем Востоке и в Европе, де-факто практически не защищены как от воздушных угроз, так и от проникновения террористов.

"Потому что территории этих баз достаточно большие, периметр контролируется плохо, военнослужащие расслабленны, питание трехразовое ежедневное, - перечислила причины эксперт. - Военнослужащие постоянно отвлекаются на просмотры фильмов, отдых, поедание гребешков на пару, так сказать, по пять салатов и т. д. Это неплохо все. Но, грубо говоря, боеготовность этих частей вызывает у меня сомнения".

Не вызывает спокойствия и общий порядок в расположениях американских военных баз. По свидетельству Виктории Леграновой, офицеры часто допускают бардак, техника хранится не на своем месте и в ненадлежащих условиях.

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