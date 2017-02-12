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Источник Правда.Ру

Эксперт: Запад ищет причины своей провальной политики в России

Мир

 

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Немецкое издание Die Welt выдало статью о том, что российские спецслужбы якобы заслали в Европу шпионов под видом мигрантов. Роль беженцев, по словам журналистов, играли чеченцы.

Задачей шпионов, передает издание, была дестабилизация стран Евросоюза. Об этом СМИ рассказал якобы российский офицер-перебежчик.

Информацию "Правде.Ру" прокомментировал экс-руководитель Управления правительственной информации РФ Александр Михайлов.

Что это вообще все значит? Такое ощущение, что в западных СМИ уже сложился свой фирменный стиль инфовойны?

Во-первых, мы не знаем, что это за офицер. Если он реальный, то, безусловно, должен с каким-то приданым туда приехать. Он приезжает с таким приданым, которое ни пощупать, ни понюхать нельзя. Он говорит о неких диверсантах или каких-то террористах, которых он не называет по именам, по фамилиям, и, как следствие, это носит абсолютно умозрительный характер.

Но с учетом того, что сознание западных СМИ, как и специальных западных служб, сейчас находится в воспаленном состоянии, то вся ахинея, которую могут принести перебежчики, воспринимается как истина в последней инстанции. Это вообще общий такой тренд для Запада — верить различного рода перебежчикам, людям, которые рассказывают про допинг, про шпионов, про террористов и т. д. Потому меня это совершенно не удивляет.

Для Германии сейчас непростые времена наступают: все-таки скоро выборы канцлера. И мы должны понимать, что вообще в Европе бывшие руководители таких крупнейших стран уже являются политическими трупами. Поэтому все идет в дело, все идет в качестве гарнира либо к будущей кампании, либо к антироссийской кампании. Я к этим вещам отношусь очень спокойно.

То есть как Трампа выбирали в США, все проблемы сваливая на руку Кремля и Путина, так и лидера Германии теперь будут выбирать?

Да, это совершенно очевидно, и этому не надо удивляться. Когда экономика испытывает серьезные потрясения, когда политика руководителей стран является провальной, то, безусловно, нужно найти причины, по которым это все произошло. Самое выгодное — найти внешнего врага, которого, как я уже сказал, ни понюхать, ни пощупать нельзя. Можно просто умозрительно назначить ответственного за все: за извержение вулкана, за наводнение, цунами в Таиланде — Россию, почему нет. Это очень удобно, выгодно. Тем более что все рассчитано на соответствующий интеллект аудитории, которой это все рассказывают.

Да еще и символ выбрали колоритный, но нелепый: чеченцы-шпионы, ФСБ…

Когда мы говорим с вами о шпионах, наверное, нужно исходить из того, что шпион должен получать информацию о политической, военной, научно-технической информации. И поэтому человек, который имеет некие внешние признаки совершенно ярко выраженные, не получит ни политической, ни военной, ни экономической, ни военно-технической информации. Что значит — шпион? Ну как он может получить информацию, допустим, о каких-то крупных концернах, о перемещении дислокации воинских частей подразделений, о настроениях в высших политических кругах Германии. Что за чушь. Шпион прежде всего должен быть внедрен — и должен получать информацию из первых источников. Ну какой чеченец может быть шпионом, что за глупость.

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