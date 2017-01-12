Минфин США ввел новые санкции в отношении ряда сирийских граждан, сообщает Reuters. Отмечается, что санкции коснулись представителей вооруженных сил Сирии, ВВС страны, гражданской обороны. Всего под санкции попали 18 высокопоставленных представителей вооруженных сил Сирии, связанных с сирийской программой вооружений массового уничтожения.
В коммюнике Минфина отмечается, что новые санкции связаны с "промышленным производством хлорина, который сирийские власти использовали как оружие против собственного народа".
Минфин США основывает свое решение на докладах экспертов ООН за 2016 год. В обнародованном в августе докладе сообщалось о двух случаях использования химического оружия сирийскими военными — 21 апреля 2014 года в городе Талменес и 16 марта 2015 года в Сармине, также сообщалось об использовании горчичного газа (иприта) боевиками экстремистской группировки "Исламское государство" (запрещена в России), сообщает "Би-би-си".
В октябре эксперты ООН заявили еще об одном случае использования сирийской армией химического оружия во время боевых действий — в населенном пункте Каминас в провинции Идлиб 16 марта 2015 года.
Напомним, в декабре американское министерство финансов ввело санкции в отношении руководства российского Темпбанка и шести министров Сирии.
Санкции были введены в отношении заместителей председателя правления банка Николая Ахломова, Ирины Коженковой и Елены Апанасенко, главы наблюдательного совета Андрея Дубиняка, членов совета Владимира Гаглоева, Леонида Решетникова, Аркадия Вайнштейна и Елены Жировой.
Также санкции были введены в отношении сирийских министров промышленности, коммуникаций и технологий, финансов, транспорта, информации, а также нефти и минеральных ресурсов.
Сегодня представитель МИДа Мария Захарова прокомментировала решение США о поставке ПЗРК в Сирию. По ее словам, действия США в Сирии привели к тому, что, кроме безумного решения поставлять туда ПЗРК, со стороны американской администрации ничего и не происходит.
Она отметила, что РФ и другие заинтересованные стороны пытаются создать в Астане переговорный механизм между правительством и теми силами, которые являются вооруженной оппозицией. "Ювелирная работа, тончайшая работа. И в разгар этой подготовительной работы президент США Барак Обама принимает решение о поставке ПЗРК в Сирию. То есть только они были готовы и подписали, и шла подготовка к подписанию документа о прекращении огня, как тут же принимается решение о поставках ПЗРК", — сказала Захарова.
Дипломат назвала это "идеологией мщения". "Это же безумно", — добавила она.
Между тем американский телеканал Fox News сообщил, что Россия перебросила в Сирию четыре штурмовика Су-25. В Минобороны РФ пояснили, что самолеты переведены на базу Хмеймим в рамках плановой ротации, шесть бомбардировщиков Су-24 были выведены на территорию России.
В Госдуме РФ это назвали пустословием.
"Иначе как пустословием я это просто не могу назвать, потому что мы являемся сегодня очевидцами вывода и шести бомбардировщиков, и группы Северного флота. Мы исходим из очевидных фактов, а сегодня просто так говорить и при этом не представить никакие факты…" — сказал заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин РИА Новости.
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