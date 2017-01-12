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Источник Правда.Ру

России не о чем говорить с "большой семеркой" без Китая

Мир

Министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано заявил, что возникла необходимость восстановить формат G8 и вновь привлечь Россию в эту группу. Он сказал, что "нужно ожидать возвращения РФ" и даже рассуждал на тему, возможно ли будет реализовать эту инициативу к маю. 

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источник Pravda.Ru

Именно на этот месяц запланирован саммит "Большой семерки". К слову, обсуждать будут продление антироссийских санкций.

Кстати, ранее наша страна дала понять, что этот формат ее больше не интересует. Вернется ли Россия в группу и зачем ей это, Правда.Ру узнала у заместителя декана факультета мировой экономики и политики Высшей школы экономики Андрея Суздальцева.

— Возможно ли это вообще, и нужно ли нам возвращаться к такому формату?

— Пока не нужно. Потому что мы должны понимать, что "восьмерка" — это инструмент влияния однополярного мира во главе с США. Там нет ни Китая, ни России. А мы должны ориентироваться на слова уходящего президента США Барака Обамы. Он сказал очень четко, выступая в Чикаго, что есть соперники США — это Китай и Россия. То есть, в принципе, он подтвердил, что при его президентстве однополярный мир развалился, и сейчас есть три полюса.

И если мы войдем в группу вместе с Китаем, то это будет интересно. А так, естественно, неоднократно это говорилось: давайте закончим санкции и т. д. Это все попытки своего рода торга — вы сделайте первый шаг, а мы вас в "восьмерку" введем. 2,5 миллиона человек наших бросить — это что-то элементарное в понятиях Европы. Зачастую это провокации.

— Только в Италии такие настроения, в других странах нет?

— Нет. Я напомню о прошлогоднем саммите, Петербургском форуме. Мы очень радовались, что приехало огромное количество политических деятелей из Европы. И они все были очень ласковыми. Штайнмайер говорил, что надо прекращать санкции, что они не нужны, все от них устали, Крым возвращайте и т. п. Постоянно так.

Вы поймите, это же Европа, она считает себя очень хитрой, думает, что она дуболомов из тайги обманет. Считает, что как только пообещает сесть с нами за одним столом, мы от радости откажемся от всех своих ценностей, систем, идей. Они в этом уверены.

К сожалению, история взаимоотношений России и Европы не раз видела такие варианты, особенно в 1990-е годы, когда они нас просто похлопали по плечу, а мы потом расплачивались миллиардами и жизнями наших людей. Я призываю быть недоверчивыми.

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Темы Европа Большая восьмерка Андрей Суздальцев антироссийские санкции
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