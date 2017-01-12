Дочь Трампа с мужем идут в политику: Чего ждать миру?

В администрации избранного президента США Дональда Трампа появится офис первой семьи. Об этом сообщили в Белом Доме. Новый офис заменит офис первой леди в администрации главы государства. Официальные функции будет выполнять как жена Трампа Меланья, так и его 35-летняя дочь Иванка.

Фото: AP

Что за человек Иванка Трамп, какое влияние на нее будет оказывать в политике ее супруг, еврейский медиамагнат Джаред Кушнер, Правде.Ру рассказал общественный деятель и публицист Илья Белоус.

— Какие интересы они отстаивают, на что будет направлена их деятельность?

— У Дональда Трампа и у Иванки особые, очень теплые взаимоотношения. Если Меланья — это красивая фотомодель, то Иванка — это как раз успешный бизнесмен, она состоялась как бизнес-леди, как личность. Поэтому для меня довольно естественно, что супруга остается присматривать за сыном, а Иванка обустраивается возле отца. Хотя я просмотрел недавнюю прессу, подтверждения от самой Иванки пока вроде как нет.

Что касается ее мужа Джареда Кушнера, то предполагается, что он будет представителем Трампа по взаимоотношениям с Израилем. Джаред Кушнер является очень ортодоксальным евреем. Это очень интересный момент. Он, по-моему, в Хабаде (направление в хасидизме, иудейское религиозное движение, также называется любавичским хасидизмом). Иванка приняла иудаизм, они поженились по стандартам иудаизма. Но здесь этот момент, если честно, немножко напрягает, потому что мы знаем, что на Украине из Хабада - Коломойский. Я надеюсь, что заскоков в сторону поддержки нацизма не будет, потому что все-таки Джаред Кушнер — внук белорусского партизана, который бежал из лагеря и был убит фашистами. Насколько я знаю, Дональд Трамп и Джаред Кушнер планируют в Белоруссии сделать Стену плача в память об убитых нацистами.

Что касается вашего основного вопроса лоббирования интересов, мне кажется, что здесь просто имеет место союз американского бизнеса. И Трамп, и Кушнер будут следовать интересам американского бизнеса. Сами они представляют недвижимость, но они будут стараться поднять все американское производство. Поэтому вся эта комбинация, на мой взгляд, выглядит довольно естественной.

— Во внешней политике каких изменений стоит ожидать?

— Скорее всего, будет больший разворот от арабского мира в сторону Израиля. Конечно, здесь может произойти очень серьезная перестройка внешнего контура, потому что такие традиционные, сугубо исламские государства, которые являлись союзниками США — Саудовская Аравия, Кувейт — это страны, которые сейчас находятся в фарватере американской политики. Как эти традиционные союзники США будут реагировать? Возможно, как раз нам это дает шанс забрать их под свое крыло. Нам все-таки Ближний Восток ближе, он нам важен геополитически. Нам нужно договариваться по поводу нефтяных цен с этими арабскими лидерами. Это одна из теорий.

Но в целом, на мой взгляд, внешний контур очень будет меняться с приходом Трампа. Вероятно, нужно ожидать какой-то сделки с Путиным наподобие того, как была сделка по окончании Второй мировой войны между Сталиным, Рузвельтом и Черчиллем. Думаю, что будет какой-то раздел сфер влияния. Это хороший вариант. По крайней мере, в том внешнеполитическом контуре, в котором мы существовали во времена соцлагеря и лагеря США, очень чувствовался мировой прогресс. Тогда была гонка науки, культуры, мир очень сильно развивался.

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