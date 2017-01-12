Маккейн: С Москвой говорить нужно только с позиции силы

Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн, известный своими антироссийскими заявлениями, не верит в перезагрузку отношений между США и РФ при Дональде Трампе и считает необходимым говорить с Москвой с позиции силы. Такое мнение он высказал в интервью немецкой медиакомпании Deutsche Welle.

источник Pravda.Ru

"Я видел трех президентов — Буша, Клинтона и Обаму, веривших в то, что они могут построить новые взаимоотношения с Владимиром Путиным", — сказал Маккейн. Единственной возможностью выстраивания отношений США с Россией он видит в "возвращении к принципам Рональда Рейгана" — в "достижении мира через силу".

Маккейн также отметил, что у него "нет никаких сомнений" в участии России в хакерских атаках во время предвыборной гонки в США. Одновременно он признал необходимость диалога с российским руководством, но опять-таки заметил, что это нужно делать "только с позиции силы", передает ТАСС.

Напомним, на днях в сенат внесли законопроект о санкциях в отношении России за бездоказательно приписываемые ей Вашингтоном попытки повлиять на прошедшие в США президентские выборы посредством кибератак.

Авторами документа выступили влиятельные сенаторы, представители обеих партий, в частности республиканцы Джон Маккейн, Линдси Грэм, Роберт Портман, а также демократы Бен Кардин и Боб Менендес.

Он предусматривает обязательное введение запрета на выдачу американских виз и арест активов тех, кто "подрывает кибербезопасность государственной, частной инфраструктуры или демократических институтов". Более того, ограничения вводятся и против тех, кто предоставляет хакерам финансовую и материальную поддержку.

Разработчики законопроекта также считают нужным "ввести санкции" за сотрудничество с "российским оборонным и разведывательным сектором", включая Федеральную службу безопасности и Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил России (бывшее ГРУ).

На реализацию предложенных мер сенаторы предлагают выделить 25 млн долларов в 2018 и 2019 финансовых годах.

Напомним, накануне в своем выступлении перед сенатом кандидат в госсекретари США Рекс Тиллерсон рассказал, как стоит вести себя с Россией.

Он отметил, что сотрудничество США и РФ должно строиться с учетом взаимных интересов, при этом Вашингтон будет продолжать исполнять свои обязательства перед союзниками и Россия должна это понимать.

"Кооперация с Россией должна быть построена на взаимных интересах, насколько возможно. Таких, как сокращение распространения глобального терроризма. Но мы должны продолжать отстаивать интересы США и наших союзников. Россия должна знать, что мы будем исполнять наши обязательства перед нашими союзниками, и Россия должна понимать это", — сказал Тиллерсон.

По его словам, США изучат варианты относительно возможного сотрудничества с Россией.

Также накануне состоялась пресс-конференция Дональда Трампа. Большинство вопросов от журналистов были о России. Трамп заявил, что Россия будет уважать США, когда он станет президентом. Он отметил также, что надеется на улучшение отношений с Россией.

"Я надеюсь на улучшение отношений с Россией. Но я не буду предлагать смешную пластмассовую кнопку перезагрузки, как это делала Клинтон. Что там перезагружать? Либо получится, либо нет", — сказал Трамп.

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