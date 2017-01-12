Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн, известный своими антироссийскими заявлениями, не верит в перезагрузку отношений между США и РФ при Дональде Трампе и считает необходимым говорить с Москвой с позиции силы. Такое мнение он высказал в интервью немецкой медиакомпании Deutsche Welle.
"Я видел трех президентов — Буша, Клинтона и Обаму, веривших в то, что они могут построить новые взаимоотношения с Владимиром Путиным", — сказал Маккейн. Единственной возможностью выстраивания отношений США с Россией он видит в "возвращении к принципам Рональда Рейгана" — в "достижении мира через силу".
Маккейн также отметил, что у него "нет никаких сомнений" в участии России в хакерских атаках во время предвыборной гонки в США. Одновременно он признал необходимость диалога с российским руководством, но опять-таки заметил, что это нужно делать "только с позиции силы", передает ТАСС.
Напомним, на днях в сенат внесли законопроект о санкциях в отношении России за бездоказательно приписываемые ей Вашингтоном попытки повлиять на прошедшие в США президентские выборы посредством кибератак.
Авторами документа выступили влиятельные сенаторы, представители обеих партий, в частности республиканцы Джон Маккейн, Линдси Грэм, Роберт Портман, а также демократы Бен Кардин и Боб Менендес.
Он предусматривает обязательное введение запрета на выдачу американских виз и арест активов тех, кто "подрывает кибербезопасность государственной, частной инфраструктуры или демократических институтов". Более того, ограничения вводятся и против тех, кто предоставляет хакерам финансовую и материальную поддержку.
Разработчики законопроекта также считают нужным "ввести санкции" за сотрудничество с "российским оборонным и разведывательным сектором", включая Федеральную службу безопасности и Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил России (бывшее ГРУ).
На реализацию предложенных мер сенаторы предлагают выделить 25 млн долларов в 2018 и 2019 финансовых годах.
Напомним, накануне в своем выступлении перед сенатом кандидат в госсекретари США Рекс Тиллерсон рассказал, как стоит вести себя с Россией.
Он отметил, что сотрудничество США и РФ должно строиться с учетом взаимных интересов, при этом Вашингтон будет продолжать исполнять свои обязательства перед союзниками и Россия должна это понимать.
"Кооперация с Россией должна быть построена на взаимных интересах, насколько возможно. Таких, как сокращение распространения глобального терроризма. Но мы должны продолжать отстаивать интересы США и наших союзников. Россия должна знать, что мы будем исполнять наши обязательства перед нашими союзниками, и Россия должна понимать это", — сказал Тиллерсон.
По его словам, США изучат варианты относительно возможного сотрудничества с Россией.
Также накануне состоялась пресс-конференция Дональда Трампа. Большинство вопросов от журналистов были о России. Трамп заявил, что Россия будет уважать США, когда он станет президентом. Он отметил также, что надеется на улучшение отношений с Россией.
"Я надеюсь на улучшение отношений с Россией. Но я не буду предлагать смешную пластмассовую кнопку перезагрузки, как это делала Клинтон. Что там перезагружать? Либо получится, либо нет", — сказал Трамп.
Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня.
Ранее появилась информация, что после полной расшифровки черных ящиков эксперты назвали точные причины авиакатастрофы.
Либеральная общественность не первый год занимается различными переосмыслениями истории, в частности событий Великой Отечественной войны. Сейчас ставится вопрос о героизации битвы за Москву. Эти проблемы главный редактор Pravda.Ru Инна Новикова обсудила с доктором исторических наук, директором Института российской истории РАН Юрием Петровым.
О создании в России сверхзвуковой ракеты, которая может достигнуть территории Великобритании за 13 минут, написало в своей статье издание Al Bayan.