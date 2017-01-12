Вступление Черногории в НАТО — удар по европейской безопасности

Резолюция в поддержку вступления Черногории в НАТО была одобрена накануне комитетом по иностранным делам сената США. Председатель комитета, республиканец Боб Коркер заявил, что надеется на быстрое прохождение этой резолюции через сенат. Согласно американской конституции, за принятие документа должны проголосовать не менее двух третей из ста сенаторов.

Как это отразится на ситуации в Европе, Pravda.Ru рассказал старший научный сотрудник Института славяноведения РАН Петр Искендеров.

— Как это повлияет на расстановку сил в регионе?

— Если Черногория будет принята в НАТО, это позволит альянсу без особых финансовых затрат усилить контроль за юго-восточным флангом Европы. Ценность Черногории заключается в ее географическом положении, в ее портовой инфраструктуре, которая достаточно хорошо развита, что позволяет ее использовать и для заправки военных кораблей, и для организации на ее базе каких-то более важных объектов. Не исключено, что НАТО попытается подключить Черногорию к реализации программы ПРО США, если эта программа, конечно, не будет свернута или заморожена при Трампе.

Прием Черногории в НАТО станет и определенным вызовом для системы Балканской региональной безопасности в условиях того, что соседняя Сербия по Конституции является нейтральным внеблоковым государством и поэтому будет вынуждена так или иначе принимать меры к укреплению собственной обороноспособности, учитывая, что она окажется фактически зажатой между странами-членами НАТО. С одной стороны — Хорватия, с другой — Албания и Черногория, с третьей — Болгария, Румыния. Это может спровоцировать региональную гонку вооружений, поскольку Сербия должна будет принимать меры по укреплению собственной обороноспособности.

В частности, здесь можно прогнозировать развитие военно-технического сотрудничества между Сербией и Россией, поскольку Сербия уже ранее высказывала заинтересованность в поставках современных систем российских вооружений, в том числе противовоздушной обороны. Так что, в принципе, это повышает уровень военного противостояния в регионе, это усиливает позиции НАТО и отнюдь не способствует укреплению общеевропейской безопасности, налаживанию сотрудничества, становлению атмосферы хоть какого-то взаимного доверия между Россией и НАТО.

— Не будет ли протестов в связи с требованием референдума для решения этого вопроса?

— На мой взгляд, оппозиция в Черногории традиционно разрозненная. Это продемонстрировали и последние выборы, когда черногорская оппозиция могла претендовать на приход к власти, но именно ее раздробленность по нескольким партиям, непростые отношения между лидерами этих парий, позволили Мило Джукановичу в очередной раз сохранить контроль над властными институтами.

На мой взгляд, у уличных акций протеста или требований проведения референдума нет будущего, учитывая слабость оппозиционных сил. И кроме того, действующие власти сделали все, чтобы максимально ослабить эту институциональную составляющую протестов. То есть фактически решение о вступлении Черногории в НАТО не требует ни проведения референдума, ни каких-то иных акций публичной политики. Собственно, все это было решено кулуарно, силами правящей коалиции. От черногорцев и от черногорской оппозиции сейчас практически уже ничего не зависит.

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