Мэр Рио предложил ввести налог для туристов для выплат ущерба ограбленным гостям столицы

Новый мэр Рио-де-Жанейро Марсело Кривелла (Marcelo Crivella) предложил ввести туристический налог, чтобы из доходов от него выплачивать компенсации ограбленным в городе путешественникам. Об этом сообщает The New York Times.

Карнавал в Рио. Фото: AP

По мнению Кривеллы, новый сбор можно включать в стоимость авиабилетов, приобретаемых иностранцами. Размер налога он не уточнил.

Таким образом мэр города хочет улучшить негативную репутацию Рио у иностранцев.

Правда, его идеи эксперты не поддержали. Одни уверены, что это снизит турпоток, другие требуют компенсацию и для жителей Бразилии, которые тоже страдают от разгула преступности.

Президент Ассоциации отелей Рио Альфредо Лопес, в частности, заявил: "Если вы хотите компенсировать потери туристам, то я как житель Рио, тоже требую возмещения убытков".

Это не первый раз, когда новый мэр города попадает на первые полосы газет. В конец ноября он выступил на митинге, где собрались лидеры еврейской и христианской общин страны, и заявил: второй по величине город Бразилии должен быть обнесен защитной стеной "как Иерусалим".

Таким образом Кривела, пастор евангелистской церкви, намерен защитить сограждан от контрабанды оружия и наркотиков.

"Мы живет в ситуации глубокого морального кризиса, и должны огородиться по примеру Иерусалима", — приводит издание слова мэра Рио-де-Жанейро.

Бразильский евангельский пастор Марсело Кривелла победил на выборах в октябре этого года. Он получил преимущество в 20% над "левыми" кандидатами. Кривелла пообещал поддерживать закон, порядок, а также санитарию в бедных районах Рио. Его победу связывают с ростом влияния политиков, занимающихся религиозной деятельностью, на фоне гнева избирателей из-за коррупционных скандалов.

Кстати, прошлый мэр Рио уходит со скандалом. Его полномочия истекают в этом году. Стало известно, что активы Эдуарду Паэса будут заморожены согласно решению суда Бразилии. Это связано с расследованием возможных нарушений во время строительства олимпийских объектов. Сам он эти обвинения отвергает.

Ранее СМИ писали, что федеральная прокуратура Бразилии выдвинула обвинения в отмывании денег против экс-президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Бывший бразильский лидер также обвиняется в торговле влиянием и в участии в преступном сговоре.

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