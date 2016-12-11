СМИ Японии: Токио проигнорировал давление США по поводу визита Путина

Вашингтон неоднократно выражал свое недовольство Токио относительно предстоящих переговоров Владимира Путина с японским премьером Синдзо Абе. Об этом сообщает японское информационное агентство Kyodo со ссылкой на дипломатические источники.

В Америке были обеспокоены тем, что встреча Путина и Абе будет способствовать снижению давления на Россию со стороны стран "большой семерки". Однако Токио, как утверждают источники Kyodo, проигнорировал эти возражения.

В итоге встреча все-таки состоится. Визит главы российского государства запланирован на 15-16 декабря. Владимир Путин проведет встречи с премьер-министром Синдзо Абэ в Нагато и Токио, сообщает Интерфакс.

Кроме того, стало известно, что японские националистические организации выступили за отмену санкций Японии в отношении России и признание российского статуса Крыма на митинге, посвященном предстоящему визиту российского президента Владимира Путина в Японию.

Как отметил председатель националистической организации "Иссуйкай" Мицухиро Кимура, японцы приветствуют визит российского президент. По ее словам, это позволит улучшить отношения с Россией. Сам Кимура была в Крыму 8 раз за 2 года.

— Мы считаем, что Россия — наш друг. Я 8 раз был в Крыму за эти два года. Мы считаем, что экономические санкции Японии против России — это странно. И хотим, чтобы санкции были отменены. К этому мы призываем правительство Японии, а также к тому, чтобы признать Крым", — сообщил Кимура.

Он подчеркнул, что митинг и последовавшая за ним демонстрация невелики по масштабу, но это первая акция в поддержку России и ее президента в Японии.

Стоит отметить, что организация, называющая себя "новые правые", выступает за независимость Японии от США, сообщают РИА Новости.

Напомним, об отношениях, в частности, с Японией президент России говорил в послании Федеральному собранию. Говоря об активной восточной политике России, Владимир Путин отметил, что она продиктована не конъюнктурными соображениями, а долгосрочными национальными интересами и глобальным развитием.

Президент отдельно отметил стремление нашей страны к развитию отношений с Китаем и Японией, а также выразил надежду на установление нормализацию отношений с США при администрации нового президента, Дональда Трампа.

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