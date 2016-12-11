Прощание славян: Порошенко поблагодарил уходящего президента Болгарии за помощь "в отражении российской агрессии"

Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом Болгарии Росеном Плевнелиевым, который завершает свое пребывание в должности, сообщает пресс-центр президента Украины.

Фото: AP

Порошенко поздравил собеседника с 25-летием восстановления дипломатических отношений между Украиной и Болгарией.

Президент Украины отметил, что в последние годы было налажено и укреплено взаимовыгодное сотрудничество между двумя странами. Кроме того, он выразил благодарность Плевнелиеву за личную принципиальную позицию на международной арене по противодействию российской агрессии против территориальной целостности Украины. Также Порошенко пожелал Плевнелиеву успехов в реализации его дальнейших планов, сообщает портал Русская Болгария.

Как ранее сообщала Правда.Ру, выборы в Болгарии выиграл генерал Румен Радев. Его называют пророссийским, но сам Радев заявил, что считает такое определение слишком упрощенным: "Пророссийским меня определяют определенные политические силы в Болгарии, которые подпитывают беспочвенные страхи о том, что страна хочет выйти из Европейского союза и НАТО", — сказал избранный президент Болгарии.

Между тем эксперты считают, что генерал Радев будет "постепенно балансировать, улучшать отношения с Москвой". Правда. Ру спросила у профессора социологии и международной регионалистики Олега Андреева, что за человек новый президент Болгарии и чего от него ждать:

— На меня как человека, много живущего в Болгарии, произвело впечатление, что генерал Радев — это не политик, это военный. Он сделал карьеру от лейтенанта до генерала-майора, а в западной классификации НАТО это генерал двухзвездный. То есть от маленьких звездочек до больших звезд. Происходило загнивание болгарской армии, а Радев боролся за то, чтобы авиация страны развивалась. После последнего конфликта с министром обороны он не вытерпел и написал рапорт об увольнении с генеральской должности командующего авиацией Болгарии. Второе — генерал Радев имеет три высших военных образования. Русское — он прекрасно летает на МиГах 29-м, на боевых истребителях, второе образование у него болгарское — академии генерального штаба болгарской армии, а третье американское — военная академия Максвелла в США. Это геполитическое, геовоенное, стратегическое образование, где учат соотношению сил "НАТО-Америка-Россия-бывший Советский Союз" и т. д. И его часто спрашивают — кто он? Проамериканский, пророссийский? Мой ответ: он проболгарский, но он знает прекрасно, как дела обстоят в вооруженных силах России и в вооруженных силах НАТО и США. И третье, что я хочу подчеркнуть. У него сбалансированный культурный уровень, хотя бы по языкам. Конечно, он болгарин, гражданин Болгарии, он знает болгарский язык. Но, помимо болгарского языка, он прекрасно знает русский язык, английский, немецкий язык. И эта сбалансированность будет главной тенденцией в деятельности болгарского президента.

Если говорит о связях Украины, но политологи уверены: помимо экономических неудач — Украина за 25 лет стала относиться к числу самых отстающих стран постсоветского пространства — на нее обрушили политические. К примеру, страны СНГ объявили ее "опасным изгоем". Подробнее читайте в материале: Украина потеряла друзей, а новых не приобрела.

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