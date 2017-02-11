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При поддержке российских ВКС были уничтожены 650 террористов в Сирии

Мир

Сирийские войска при поддержке ВКС России уничтожили более 650 террористов ИГ (запрещена в РФ). Удалось освободить населенный пункт Тадеф на подступах к городу Эль-Баб? jб этом заявили в Минобороны.

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Фото: AP

Тадеф — ранее самый укрепленный форпост боевиков около Эль-Баба. Благодаря его освобождению правительственные войска вышли на согласованную с Турцией линию разграничения с Сирийской свободной армией.

Дорогу на Ракку, по которой террористы до этого перевозили оружие, смогли взять под контроль, передает РИА "Новости".

Напомним, сегодня стало известно, что Иран может открыть для России свое воздушное пространство для авиаударов по террористам ИГИЛ.

"Совместная кооперация Ирана и России по борьбе с терроризмом в Сирии имеет обширные и широкие масштабы. В случае необходимости есть вероятность предоставления российским самолётам возможности пролёта через воздушное пространство Ирана для поддержки наземных операций в Сирии", — цитирует секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани агентство IRNA.

Ранее президент Сирии Башар Асад отметил, что ИГИЛ начала терять территории в Сирии только после вмешательства РФ.

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