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Иран пустит Россию в свое воздушное пространство для борьбы с ИГИЛ

Мир

Иран может открыть для России свое воздушное пространство для авиаударов по террористам ИГИЛ (запрещена в РФ). Об этом сообщил представитель Совбеза Ирана.

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Фото: AP

"Совместная кооперация Ирана и России по борьбе с терроризмом в Сирии имеет обширные и широкие масштабы. В случае необходимости и объявления военными подобной необходимости есть вероятность предоставления российским самолётам возможности пролёта через воздушное пространство Ирана для поддержки наземных операций в Сирии", — цитирует секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани агентство IRNA.

Однако решение пока находится на стадии согласования.

Летом прошлого года российские ВКС использовали иранскую авиабазу Хамадан для авиаударов по позициям террористов в Сирии. В конце года в Тегеране заявили, что готовы вновь предоставить ВКС возможность совершать полеты с авиабазы, подчеркнув, что это будет происходить под строгим контролем со стороны Ирана, передает РИА "Новости".

Ранее президент Сирии Башар Асад отметил, что ИГИЛ начала терять территории в Сирии только после вмешательства РФ.

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