Forbes: Украина до смерти боится "Северного потока-2"

Обозреватель Forbes Кеннет Рапоза написал материал о строительстве газопровода "Северный поток-2" и опасениях Украины на этот счет. Они связаны с тем, что Украина больше не сможет получать деньги за транзит российского газа в Европу. Между тем доход от транзита — 10% бюджета страны.

источник Pravda.Ru

Исчезновение этого источника дохода будет для украинской экономики большой проблемой, говорится в статье. При этом на Западе смягчают позицию по новому газопроводу под давлением собственных нефтяных компаний, утверждает Рапоза. В частности, компании Shell и BASF считают, что трубопровод необходим для обеспечения Северной Европы российским газом.

Обозреватель отмечает, что США при Дональде Трампе экономические беды Украины тревожат мало.

Как ранее сообщала "Правда.Ру", "Нафтогаз" пожаловался на снижение транзита российского газа через Украину. По данным компании, транзит российского газа через Украину с 22 декабря сократился на 19% из-за увеличения поставок по "Северному потоку" в немецкий газопровод Opal.

Эксперты уже призывают украинские власти задуматься, что будет с энергетикой страны, когда стабильный поток "легких денег" за транзит иссякнет, ведь все большие объемы российского газа идут в Европу напрямую.

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