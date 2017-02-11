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Источник Правда.Ру

Стала известна полная российская версия удара ВКС по турецким военным

Мир

Источник, близкий к Минобороны, рассказал полную версию событий, которые привели к удару ВКС России по турецким военным.

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Фото: AP

Боевики "Сирийской свободной армии" атаковали правительственные "силы Тигра" (отряды во главе с генералом Сухейлем, имеющим позывной "Тигр"), перейдя трассу М4, которая считалась линией разграничения между протурецкими и сирийскими силами.

"Тигры" понесли потери и вызвали поддержку ВКС России. В это время в селение Эль-Хуз, захваченное боевиками, вошли турецкие военные, которые и попали под огонь. Теперь Россия и Турция договорились, что в передовых отрядах, наступающих на Эль-Баб, будут находиться авианаводчики двух стран, передают "Ведомости".

Напомним, непреднамеренный удар по турецким дислокациям ВКС РФ нанесли вечером 9 февраля в районе города Эль-Баб (Сирия). В результате погибли трое турецких военнослужащих, 11 человек ранены.

Инцидент мог произойти из-за ошибки командования ВС Турции. Одной из причин трагедии могло стать несогласованное перемещение турецких сухопутных войск в заранее определенный для нанесения авиаудара квадрат. Совместное расследование причин происшествия должно подтвердить или опровергнуть эту гипотезу.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что авиаудар был произведен с учетом переданных турецкой стороной координат, в пределах которых турецких военнослужащих "не должно было быть". Однако в Турции заявили, что передавали все координаты.

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