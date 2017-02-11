Стала известна полная российская версия удара ВКС по турецким военным

Источник, близкий к Минобороны, рассказал полную версию событий, которые привели к удару ВКС России по турецким военным.

Фото: AP

Боевики "Сирийской свободной армии" атаковали правительственные "силы Тигра" (отряды во главе с генералом Сухейлем, имеющим позывной "Тигр"), перейдя трассу М4, которая считалась линией разграничения между протурецкими и сирийскими силами.

"Тигры" понесли потери и вызвали поддержку ВКС России. В это время в селение Эль-Хуз, захваченное боевиками, вошли турецкие военные, которые и попали под огонь. Теперь Россия и Турция договорились, что в передовых отрядах, наступающих на Эль-Баб, будут находиться авианаводчики двух стран.

Напомним, непреднамеренный удар по турецким дислокациям ВКС РФ нанесли вечером 9 февраля в районе города Эль-Баб (Сирия). В результате погибли трое турецких военнослужащих, 11 человек ранены.

Инцидент мог произойти из-за ошибки командования ВС Турции. Одной из причин трагедии могло стать несогласованное перемещение турецких сухопутных войск в заранее определенный для нанесения авиаудара квадрат. Совместное расследование причин происшествия должно подтвердить или опровергнуть эту гипотезу.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что авиаудар был произведен с учетом переданных турецкой стороной координат, в пределах которых турецких военнослужащих "не должно было быть". Однако в Турции заявили, что передавали все координаты.

Эту новость сегодня прокомментировал для "Правды.Ру" заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, военный политолог Андрей Кошкин.

Сирийские военные не смогли правильно идентифицировать цель?

Турецкие военные, как и сирийские, тоже должны были скоординировать эти действия. Тут, конечно же, надо учитывать, что в условиях таких динамичных боевых действий порой информация устаревает буквально в минуты. Вот так динамично изменилась диспозиция войск — и ее надо было постоянно обновлять, эту информацию для координации, чтобы не произошло таких трагических последствий и ударов. Ратный труд — тяжелейший. Человечество, сколько помнит себя, воюет. Лучшие представители народа всегда находятся в числе полководцев, воинов. И на сегодняшний день, даже когда мы обладаем современными технологиями, умными бомбами, беспилотными аппаратами, принципы взаимодействия остаются прежними. Нужно динамично координировать действия, особенно во взаимодействии с другими частями. А если это еще и другая армия, и особенно в ходе боя динамичного, когда объекты переходят из рук в руки, этот принцип должен соблюдаться. Вот здесь и произошел некий сбой.

Чтобы исключить подобные ситуации в будущем, достаточно ли будет российских и турецких передовых авианаводчиков в подразделениях?

Нет, недостаточно. Тем более что они тоже смертные, их тоже выводят из боя. Задачи диверсионных групп, снайперов — это выявить авианаводчиков, уничтожить их. Есть такие задачи — так что они тоже под прицелом. Должен быть комплекс мер, который обеспечит четкую координацию и взаимодействие. Это начинается с самого верха, где регулярно обновляют координацию действий во время боя. Как говорил Суворов, каждый солдат должен знать свой маневр. И если запрашивают огонь артиллерии или авиационный, эти действия надо хорошо скоординировать: летчик не в состоянии отличить, кто там находится в объекте. Если там находится авианаводчик, который и несет ответственность, он должен выполнить функции профессионально. Главное, что сразу было понимание случившегося: Эрдоган и Путин переговорили, с пониманием отнеслись, начальники генштабов созвонились, комплекс сразу весь заработал. И на политическом и высоком командирском уровне быстро поизошел обмен мнениями. Думаю, выводы сделаны правильные — и уже приняты меры, чтобы не допустить подобное впредь.

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