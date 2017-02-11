Трамп рассказал о важности целостности Украины

Президент США Дональд Трамп заявил о важности территориальной целостности Украины для укрепления безопасности в Европе. Он отправил послание на имя президента Литвы Дали Грибаускайте по случаю дня восстановления государственности этой страны.

Фото: AP

"Ваши поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины, а также усилия, призванные расширить диверсификацию источников энергоресурсов, продвигают наши общие цели, заключающиеся в том, чтобы укрепить европейскую и региональную безопасность", — цитирует Трампа ТАСС.

Трамп также отметил, что "Литва является лидером в продвижении демократии и укреплении трансатлантического сообщества".

Напомним, накануне мониторинговая миссия ОБСЕ возложила ответственность за новый виток эскалации в Донбассе на Киев. В результате обстрелов ВСУ есть жертвы среди мирного населения, разрушаются объекты социальной инфраструктуры. Многие люди остались без воды, света и тепла.

Глава российского МИДа Сергей Лавров отметил, что Киев "не собирается выполнять минские соглашения", а пытается добиться решения конфликта военным путем.

"Чем заканчивались для них подобного рода авантюры в 2014–2015 годах, хорошо известно", — заключил он.

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