Семнадцать европейских политиков обратились к Дональду Трампу с просьбой отказаться от налаживания отношений с Москвой. Письмо опубликовала газета The Washington Post.
Обращение подписали президент Болгарии Росен Плевнелие, экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес, бывший президент Румынии Траян Бэсеску и экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга. Также в списке подписавшихся экс-глава МИД Швеции Карл Бильдт и другие бывшие руководители внешнеполитических и оборонных ведомств Чехии, Польши, Литвы.
Политики ставят под сомнение возможность доверительных и дружеских отношений с Москвой. Они предостерегают избранного президента Штатов от снятия антироссийских санкций и "большой сделки" с Москвой по Украине.
"Последствия такой сделки подорвут доверие к Америке среди ее союзников в Европе и мире. А союзники США в Европе заинтересованы в величии Вашингтона, — сообщается в письме. — Когда Америка призывала нас в прошлом, мы откликались. Мы были с вами в Ираке и Афганистане. Мы вместе брали на себя риски, вместе приносили в жертву сыновей и дочерей Когда США сильны, мы вместе становимся сильнее. Мы призываем американских друзей укреплять, а не ослаблять трансатлантические связи".
Избранный президент США Дональд Трамп ранее заявлял о важности "совместной работы" Москвы и Вашингтона в урегулировании мировых проблем. "Хорошие отношения с Россией — хорошая вещь, только глупцы считают, что плохие отношения с Россией — это хорошо", — отметил он в Twitter.
Напомним, после выборов в США Владимир Путин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. Политики сошлись в оценке состояния отношений между Москвой и Вашингтоном, назвав его неудовлетворительным, и высказались в пользу активной работы по их нормализации.
В ходе своих публичных выступлений и интервью республиканец также неоднократно говорил, что "было бы неплохо, если бы Москва и Вашингштон поладили". Трамп заявлял, что рассчитывает на "очень, очень хорошие отношения с Путиным, Россией". Новый президент также говорил о намерении "рассмотреть" вопрос о признании Крыма частью России. 45-й президент Штатов отметил, что будет ставить интересы Америки выше всего, но при этом честно поступать со всеми в мире.
Ранее обозреватель Pravda.Ru Любовь Степушова писала, что не надо впадать в эйфорию. "Трампа сейчас будут воспитывать и перевоспитывать, чтобы он стал понимать приказы, в том числе республиканского конгресса, который считает его выскочкой. Маккейн сотоварищи не простили ему насмешек и самоуверенности. Поэтому главное геополитическое сражение для России впереди.
Одно можно с уверенностью сказать, что Украиной Трамп плотно заниматься не будет. Он найдет компромисс с Путиным, а потом и вовсе спустит дело на тормозах. По одной простой причине. Нельзя вкладываться в дело с ненадежным партнером — бизнес прогорит. Что касается Сирии, то можно ожидать корректировку курса и опять же компромисса. Не потому, что Трамп любит русских или Путина, а потому что Америка не может одновременно сдерживать Россию и Китай, когда дома не так уж все хорошо, а точнее сказать — плохо".
"Я думаю, что мы повторим путь развития при Трампе, как при любом президенте США. Первые два года поиграем в разрядку, перезагрузку, потом год будем говорить о том, что назревают противоречия, а в конце будем опять говорить: хуже, чем при этом президенте быть не может. Мы со всеми проходим один и тот же сценарий. И ничего удивительного, система-то не меняется. Наша основа — ядерное сдерживание, военная конфронтация и минимальные экономические связи. Вот и получаем, что имеем", — Pravda.Ru поговорила с доцентом факультета мировой политики МГУ Алексеем Фененко.
Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня
Ранее появилась информация, что после полной расшифровки черных ящиков эксперты назвали точные причины авиакатастрофы.
Либеральная общественность не первый год занимается различными переосмыслениями истории, в частности событий Великой Отечественной войны. Сейчас ставится вопрос о героизации битвы за Москву. Эти проблемы главный редактор Pravda.Ru Инна Новикова обсудила с доктором исторических наук, директором Института российской истории РАН Юрием Петровым.
О создании в России сверхзвуковой ракеты, которая может достигнуть территории Великобритании за 13 минут, написало в своей статье издание Al Bayan.