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Семнадцать глав стран ЕС попросили Трампа не дружить с Россией

Мир

Семнадцать европейских политиков обратились к Дональду Трампу с просьбой отказаться от налаживания отношений с Москвой. Письмо опубликовала газета The Washington Post.

Семнадцать глав стран ЕС попросили Трампа не дружить с Россией

Обращение подписали президент Болгарии Росен Плевнелие, экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес, бывший президент Румынии Траян Бэсеску и экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга. Также в списке подписавшихся экс-глава МИД Швеции Карл Бильдт и другие бывшие руководители внешнеполитических и оборонных ведомств Чехии, Польши, Литвы.

Политики ставят под сомнение возможность доверительных и дружеских отношений с Москвой. Они предостерегают избранного президента Штатов от снятия антироссийских санкций и "большой сделки" с Москвой по Украине.

"Последствия такой сделки подорвут доверие к Америке среди ее союзников в Европе и мире. А союзники США в Европе заинтересованы в величии Вашингтона, — сообщается в письме. — Когда Америка призывала нас в прошлом, мы откликались. Мы были с вами в Ираке и Афганистане. Мы вместе брали на себя риски, вместе приносили в жертву сыновей и дочерей Когда США сильны, мы вместе становимся сильнее. Мы призываем американских друзей укреплять, а не ослаблять трансатлантические связи".

Избранный президент США Дональд Трамп ранее заявлял о важности "совместной работы" Москвы и Вашингтона в урегулировании мировых проблем. "Хорошие отношения с Россией — хорошая вещь, только глупцы считают, что плохие отношения с Россией — это хорошо", — отметил он в Twitter.

Напомним, после выборов в США Владимир Путин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. Политики сошлись в оценке состояния отношений между Москвой и Вашингтоном, назвав его неудовлетворительным, и высказались в пользу активной работы по их нормализации.

В ходе своих публичных выступлений и интервью республиканец также неоднократно говорил, что "было бы неплохо, если бы Москва и Вашингштон поладили". Трамп заявлял, что рассчитывает на "очень, очень хорошие отношения с Путиным, Россией". Новый президент также говорил о намерении "рассмотреть" вопрос о признании Крыма частью России. 45-й президент Штатов отметил, что будет ставить интересы Америки выше всего, но при этом честно поступать со всеми в мире.

Ранее обозреватель Pravda.Ru Любовь Степушова писала, что не надо впадать в эйфорию. "Трампа сейчас будут воспитывать и перевоспитывать, чтобы он стал понимать приказы, в том числе республиканского конгресса, который считает его выскочкой. Маккейн сотоварищи не простили ему насмешек и самоуверенности. Поэтому главное геополитическое сражение для России впереди.

Одно можно с уверенностью сказать, что Украиной Трамп плотно заниматься не будет. Он найдет компромисс с Путиным, а потом и вовсе спустит дело на тормозах. По одной простой причине. Нельзя вкладываться в дело с ненадежным партнером — бизнес прогорит. Что касается Сирии, то можно ожидать корректировку курса и опять же компромисса. Не потому, что Трамп любит русских или Путина, а потому что Америка не может одновременно сдерживать Россию и Китай, когда дома не так уж все хорошо, а точнее сказать — плохо".

"Я думаю, что мы повторим путь развития при Трампе, как при любом президенте США. Первые два года поиграем в разрядку, перезагрузку, потом год будем говорить о том, что назревают противоречия, а в конце будем опять говорить: хуже, чем при этом президенте быть не может. Мы со всеми проходим один и тот же сценарий. И ничего удивительного, система-то не меняется. Наша основа — ядерное сдерживание, военная конфронтация и минимальные экономические связи. Вот и получаем, что имеем", — Pravda.Ru поговорила с доцентом факультета мировой политики МГУ Алексеем Фененко.

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