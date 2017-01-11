Новые американские санкции - это все от проблем с нервами

В Сенате США представили законопроект о санкциях в отношении РФ. В частности, предлагается ограничить возможности США и третьих стран по приватизации российских государственных активов или "продаже суверенного долга (РФ)".

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"Ограничения будут применяться в энергетическом секторе, а также направлены на тех, кто был вовлечен в приватизацию российских активов", — сказал демократ Бен Кардин. То есть речь идет уже о том, чтобы не дать иностранным инвесторам поучаствовать в приватизации российских активов.

Какие последствия это может иметь для России? Ситуацию комментирует завкафедрой политической экономии РЭУ им Плеханова, доктор экономических наук Руслан Дзарасов:

— Мне кажется, что эти меры не могут серьезно отразиться на России по двум причинам. Во-первых, экономические отношения с США и так находятся на низком уровне и поле их дальнейшего ограничения уже сужено. Но самое главное — это решение Конгресса принимается под давлением уже уходящей администрации. И, судя по заявлениям избранного президента Дональда Трампа, происходящее ему не нравится.

На днях в США был опубликован несекретный вариант доклада американских спецслужб о якобы имевшем место проникновении российских спецслужб и связанных с ними хакеров на сайты демократической партии США. В них утверждается, что якобы таким путем пытались похитить информацию, которую затем предоставили WikiLeaks, и тем самым оказали помощь республиканскому кандидату. В последнее время американские спецслужбы обнародовали новую информацию: якобы российские спецслужбы организовывали акции для того, чтобы повлиять на финансирование программы Трампа.

Трамп, в свою очередь, отреагировал на это очень раздраженно и в своем Твиттере объяснил, что представленные доказательства сфальсифицированы.

Антироссийские санкции, принятые американской администрацией в последнее время, явно являются нервной реакцией на то, что при поддержке российской авиации сирийской армии удалось освободить город Алеппо от боевиков ИГИЛ. Военный успех был закреплен соглашением о прекращении огня, к которому, по данным СМИ, присоединились более тысячи населенных пунктов в Сирии и значительная часть боевиков, которые вели борьбу против сирийского режима. Эта политическая победа достигнута на переговорах, в которых США не участвовали. Зато в них участвовал традиционный союзник США — Турция, которая стала проявлять большую самостоятельность.

В ответ американская правящая элита, раздраженная неудачей, стремится мелко отомстить и старается как можно больше испортить отношения между Россией и новой администрацией. Однако Дональд Трамп демонстрирует такую независимость, что после своей инаугурации 20 января, скорее всего, постарается "демонтировать" это наследие Обамы. России следует больше опасаться возможной новой волны мирового экономического кризиса, который объективно сужает поле компромисса между нашими двумя странами. Нынешняя же кампания, развязанная правящей американской элитой, слишком мелка.

Руководитель аналитического управления в Фонде национальной энергетической безопасности Александр Пасечник считает, что США подтолкнули российскую энергетику в объятия азиатских и ближневосточных фондов.

— Американцы и так не строят у нас инфраструктуру. У нас нет какой-либо кооперации с развитием инфраструктурных проектов. Так что не вижу здесь большой проблемы.

Финансирование уже под вопросом. Привлечение международных денег, конечно, сейчас конъюнктурно-сложное из-за сохраняющихся санкций, расширяющихся постоянно. Из-за этого есть определенные проблемы, но они обходятся.

Также у нас есть возможности привлекать азиатских партнеров. То есть, по сути, нас этими санкциями Запад и Америка подталкивают в объятия азиатских и ближневосточных фондов.

Поэтому как таковые санкции не сильно и работают. И если нужно, то сделки проходят. Тем более, я полагаю, что это больше спекулятивная атака, потому что это только законопроект. Как мы знаем, так хлопает дверью Обама, пытаясь создать неблагоприятную почву своему преемнику и нарушить все наши возможные тренды на политическое и экономическое сближение с США.

В 20-х числах января мы уже увидим официальную позицию Вашингтона уже от их нового главы. И я думаю, что с Трампом у нас будут складываться отношения, и не будет такого политического тупика, который возник при Обаме.

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