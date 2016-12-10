Times: Турция отправляет в НАТО сторонников России и Китая

Газета The Times пишет о том, что Анкара отстраняет "прозападных" турецких офицеров, служащих на дипломатических и военных постах в НАТО в разных странах Европы, заменяя их "пророссийски настроенными", что наносит существенный ущерб альянсу и затрудняют его совместные действия.

Фото: АР

"Чистка кадров" последовала после провалившейся попытки государственного переворота летом этого года. Уволенные офицеры обратились с письмом к главе войск НАТО в Европе Кертису Скапаротти, предостерегая от укрепления позиций "ультранационалистов" в турецкой армии.

"Я и мои турецкие коллеги наблюдаем сильный рост ультранационалистических, антизападных настроений в нашей армии и правительстве. Очень тревожно наблюдать, что некоторые новые кадры в НАТО имеют радикальное мировоззрение, а некоторые подвергают сомнению ценности альянса и даже проявляют ненависть к западным организациям, симпатизируя России, Китаю и Ирану", — приводит издание слова высокопоставленного турецкого офицера, служившего в НАТО.

По его мнению, "отстранение прозападно настроенных, секулярных, политически непредвзятых и честных офицеров наносит ущерб НАТО, которое имеет дело с новой агрессивной Россией". Как сообщает военный, "с либеральной, демократической, европейской точки зрения, вся Турция движется назад, а с точки зрения НАТО, страна становится очень ненадежной. Это крайне затрудняет совместные действия альянса".

Британское издание пишет о том, что после попытки путча около половины генералов и адмиралов турецкой армии были уволены. Чтобы заполнить образовавшийся вакуум, Эрдоган реабилитировал ряд высокопоставленных турецких офицеров, находившихся в заключении в связи с предыдущей попыткой свержения правительства.

Напомним, в июле в Турции была совершена попытка военного переворота. Генштаб турецкой армии объявил о захвате власти в стране. На улицах Анкары и Стамбула появились танки, раздавались выстрелы. Было перекрыто движение по обоим мостам через пролив Босфор из азиатской в европейскую часть крупнейшего города страны — Стамбула.

Мятеж военных был полностью подавлен. Контроль над основными административными зданиями государства восстановлен, что было связано с существенными разрушениями и жертвами. Отдельные путчисты еще оказывали сопротивление, но организационно путч развалился. Во время попытки переворота были убиты в общей сложности 265 человек. В списке жертв среди правительственных сил и гражданских лиц — 161 человек.

Следствием этого процесса могло стать вынужденное исключение Турции из состава НАТО. Как сообщал автор статьи в издании The Telegraph, специалист по вопросам обороны и международных отношений Кона Кофлин, это могло произойти даже несмотря на то, что Турция всегда играла для НАТО очень важную роль и именно поэтому к намерениям альянса следует отнестись серьезно.

Как уверен Кофлин, во времена "холодной войны" Турция играла очень важную роль: благодаря военным базам США, расположенным на территории страны, американские самолеты могли оказаться у границ СССР в течение часа. Сейчас Турция нужна НАТО из-за ее близости к Ираку и Сирии, территории которых стали эпицентрами ожесточенного военного конфликта.

"Поэтому тот факт, что Вашингтон говорит о возможности приостановки членства Турции в НАТО, показывает, насколько сильно ухудшились отношения между Анкарой и ее западными союзниками после обреченного на провал военного переворота", — полагает журналист.

По его мнению, вопрос о возможном исключении Турции из военного альянса возник на фоне "закручивания гаек", которое Эрдоган стал проводить после событий прошлой недели. С прошлой недели в Турции были уволены или арестованы тысячи военных, сотрудников полиции и адвокатов.

Если НАТО потеряет Турцию, то виноват в этом будет сам альянс и его ошибки, а не сближение Турции с Россией, Китаем и Ближним Востоком, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чаувшоглу. Как пишет издание Daily Express, Турция "может подумать" о выходе из НАТО, если она не получит больше поддержки. По мнению автора материала Том Бачелор, такой шаг можно принять за намерение Анкары вступить в новый военный союз с Россией.

Свое заявление Чавушоглу сделал в связи с недостатком помощи со стороны НАТО во время неудавшегося переворота в Турции.

Между тем Турция — ключевой член НАТО, потому что она находится между Европой и Азией и служит своего рода форпостом между западным и исламским миром, отмечается в статье. Как подчеркивает издание, руководство альянса уже заявило о том, что членство Турции в НАТО не ставится под сомнение, а Анкара остается для него важным партнёром.

Руководство альянса неоднократно заявляло о верности обязательствам и союзникам с тех пор, как президент Эрдоган выразил своё неудовольствие недостатком поддержки со стороны западных институтов, и в особенности ЕС, во время попытки переворота в Турции, напоминает Daily Express.

"Турция — ценный союзник, который вносит весомый вклад в совместные усилия НАТО. Турция принимает полноценное участие в основанных на консенсусе решениях альянса, в то время как мы сталкиваемся с самыми серьезными проблемами с безопасностью для нашего поколения", — цитирует издание заявление НАТО. Также в заявлении от альянса подчёркивалось, что "НАТО рассчитывает на дальнейший вклад Турции, а Турция может рассчитывать на солидарность и поддержку НАТО".

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