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Источник Правда.Ру

Китайская элита: Россия прорвалась из жесточайшего окружения

Мир

Западным странам во главе с Америкой явно не нравится независимость России и ее действия, вступающие в противоречие с общепринятыми нормами. Однако РФ западной гегемонии не боится и защищает свои интересы, написано в статье китайского издания "Хуаньцю шибао", перевод опубликован на Иносми.

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Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Резкую критику России обозреватель объясняет тем, что Запад боится нового "возвышения" страны и не доволен "отходом от модели свободной западной демократии".

РФ же, в свою очередь, поняла, что как к зарубежью не относись, попытки "демонизировать и развалить" прекращаться не будут.

"Политическая элита России наконец осознала, что даже если Россия продолжит с улыбкой приветствовать Запад и идти на компромисс, западные державы все равно не дадут России снова воспрянуть, а будут надеяться, что Россия всегда будет ползать у них под ногами, продолжит слабеть и в конце концов развалится на еще более мелкие части", — гласит статья.

Материал заканчивается словами о том, что несмотря на все нападки Путин, управляя Россией, постарался создать образ выдающейся политической державы, прорвав западное окружение.

Влиять на Россию зарубежные страны пытаются санкциями. Однако сами признают, что задавить нашу страну никак не получается.

Недавно советник президента США Дональда Трампа по взаимодействию с бизнесом Энтони Скарамуччи выразил мнение, что санкции США в отношении России имеют обратный эффект и скорее сплотили российский народ вокруг своего президента Владимира Путина.

"Я думаю, что русские готовы были бы есть снег, чтобы выжить. В моем понимании санкции, скорее всего, сплотили вашу нацию вокруг президента", — сказал он.

Позже экс-советник президента США Томас Грэм заявил, что Запад расписывается в неуверенности в собственных силах, демонизируя президента России.

Признают санкции "трагической ошибкой" и в Европе. В начале января экс-глава Министерства иностранных дел Бельгии, член Европарламента Луи Мишель заявил, что политика изоляции России является серьёзной геополитической ошибкой.

Австралийское издание Kurier написало, что российская экономика отошла от "состояния шока", которое вызвали санкции Запада и падение цен на нефть. Автор статьи сетует, что Россия раньше была "райским рынком сбыта". Но эти времена ушли в прошлое. В условиях санкции жители РФ стали разборчивее и теперь лучше ориентируются в ценах.

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