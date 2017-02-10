Москва настаивает на возвращении российских зданий и территорий для отдыха в США. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Сергей Кисляк.
Он подчеркнул, что эти здания и территория использовались для отдыха сотрудников диппредставительства и принадлежат они Российской Федерации. Решение ограничить доступ туда россиянам, по словам Кисляка, "противоречит Венской конвенции и обязательствам страны, призванной обеспечить неприкосновенность дипломатической собственности". Посол отметил, что это беспрецедентный случай, передает РГ.
В конце декабря США объявили о введении новых санкций против России в связи с приписываемыми ей кибератаками. Соответствующий указ подписал президент Барак Обама.
В список включены шесть физических лиц и пять ведомств и организаций. В перечень, в частности, вошел ряд руководителей Главного управления Генштаба РФ — глава ГРУ Игорь Коробов, а также Игорь Костюков, Владимир Алексеев и Сергей Гизунов. ГРУ и ФСБ также значатся как объекты санкций разделе "компании и ведомства". Среди физических лиц также фигурируют российские программисты Алексей Белан и Евгений Богачев, передает ТАСС.
Позже стало известно, что США высылают из Вашингтона и Сан-Франциско 35 российских дипломатов в рамках санкций, вводимых в связи с предполагаемыми российскими кибератаками, сообщило в четверг агентство Associated Press.
Также госдеп проинформировал правительство России, что запретит доступ российского персонала в два развлекательных комплекса (recreational compound) в США, которыми владеет российское правительство.
Россия не стала симметрично отвечать на санкции. Владимир Путин заявил, что "заниматься кухонной дипломатией" мы не будем.
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